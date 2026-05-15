Переманили форварда у Франции. Кот-д'Ивуар объявил заявку на ЧМ-2026
В список игроков вошел Анж-Йоан Бонни
Главный тренер национальной сборной Кот-д'Ивуара Фае Эмерс объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов вошёл нападающий миланского «Интера» Анж-Йоан Бонни, который совсем недавно получил гражданство этой страны.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Кот-д'Ивуара сыграет в одной группе с Эквадором, Германией и Кюрасао.
Заявка сборной Кот-д'Ивуара для участия в чемпионате мира 2026:
Вратари: Яхья Фофана («Ризеспор»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Ляфон («Панатинаикос»)
Защитники: Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Клеман Акпа («Осер»), Усман Диоманде («Спортинг»), Гела Дуэ («Страсбург»), Гислен Конан («Жил Висенте»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Эван Ндика («Рома»), Вильфрид Синго («Галатасарай»)
Полузащитники: Секо Фофана («Порту»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Крист Инао-Улай («Трабзонспор»), Франк Кессие («Аль-Ахли»), Ибрагим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан-Микаэль Сери («Марибор»), Симон Аденгра («Монако»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Николя Пепе («Вильярреал»)
Нападающие: Анж-Йоан Бонни («Интер»), Умар Диаките («Серкль Брюгге»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Элье Ваи («Ницца»), Ян Диоманде («Лейпциг»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
