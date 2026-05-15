  4. Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
15 мая 2026, 16:18 | Обновлено 15 мая 2026, 16:38
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы

Эдмар отказался от поста наставника сборной Кыргызстана U-23

Бывший игрок национальной сборной Украины Эдмар покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана U-23, чтобы сосредоточиться на клубной работе.

Мурас Юнайтед, возглавляемый экс-звездой Металлиста, сейчас идет первым в чемпионате Кыргызстана. Также клуб 45-летнего специалиста планирует сразиться за победу в Кубке страны.

Эдмар провел 15 матчей за сборную Украины и отличился одним голом. Кроме Металлиста, на клубном уровне он выступал за Таврию, Днепр, Металлист 1925 и ряд зарубежных команд.

Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
оце "рівень"
