Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы

Бывший игрок национальной сборной Украины Эдмар покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана U-23, чтобы сосредоточиться на клубной работе.

Мурас Юнайтед, возглавляемый экс-звездой Металлиста, сейчас идет первым в чемпионате Кыргызстана. Также клуб 45-летнего специалиста планирует сразиться за победу в Кубке страны.

Эдмар провел 15 матчей за сборную Украины и отличился одним голом. Кроме Металлиста, на клубном уровне он выступал за Таврию, Днепр, Металлист 1925 и ряд зарубежных команд.