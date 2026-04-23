Известный украинский тренер прекратил свою работу в азиатском футболе

Украинский специалист Сергей Пучков больше не является главным тренером кыргызстанского «Токтогула». Возглавив его в начале января этого года, он оставил свой пост в разгар весны.

Как стало известно Sport.ua, амбициозное руководство клуба, дебютировавшее в сезоне 2026 года в элите чемпионата Кыргызстана, не смогло запастись терпением, надеясь на победы чуть ли не в каждом туре. Выигрыш в первом же матче добавил кураж руководителям «Токтогула», которые после потерь очков в одном из последующих поединков решили прекратить сотрудничество с украинцем. Интересно, что одна из побед Пучкова пришлась на матч с «Мурас Юнайтед» – его бывшей командой. В дуэли, ставшей для тренера принципиальной, все решил единственный забитый мяч.

Вместе с Сергеем Пучковым «Токтогул» оставил и его ассистент Игорь Покаринин.

Кыргызстанский этап карьеры для 64-летнего Пучкова измеряется чуть более полуторагодовалым периодом. В начале сентября 2024 года он возглавил «Мурас Юнайтед», с которым занял третье место и выиграл Кубок Кыргызстана. Затем в первые два месяца 2025-го работал с молодежной сборной (U-20) этой азиатской страны, а в августе того же года вернулся на должность главного тренера «Мурас Юнайтед». В этот раз под руководством Сергея Пучкова команда финишировала второй. В середине ноября прошлого года он покинул Джалал-Абад, после чего в его карьере был «Токтогул».