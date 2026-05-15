СВИТОЛИНА: «Я стараюсь не давить на себя. Мне действительно нечего терять»

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с медиа после победы над Игой Свентек и выхода в финал турнира WTA 1000 в Риме:

– В последний раз вы играли в финале Рима восемь лет назад...

– Кажется, что прошло как будто меньше времени. Я очень довольна своей игрой. Две великолепные победы подряд. В целом – просто отличная игра. Очень рада, что снова вышла в финал, что у меня есть шанс завоевать трофей.

– Вы обыграли двух великолепных теннисисток. Что это говорит о вашей текущей форме? Вы находитесь в одной из лучших форм за последние пять, шесть, семь лет?

– Я не слишком много об этом думаю. Я просто стараюсь набрать хорошую форму, работаю над некоторыми моментами, стараюсь достойно справляться с трудными ситуациями. Думаю, у меня все идет хорошо. Для меня важно совершенствоваться, улучшать свою игру, свой менталитет, быть в топе и играть с такими игроками и побеждать их. Это всегда было моей целью. Я рада, что сейчас это получается. Я стараюсь развивать это.

– Вам нужно быть более агрессивной против таких соперниц?

– Да, безусловно. У тебя не так много шансов, когда ты играешь против топ-игроков. Ты не получаешь легких очков. Нужно работать, чтобы их заработать. Нужно вкладывать все в каждый удар.сПротив некоторых игроков с высокой интенсивностью, таких как, например, Ига, нужно бороться за каждое очко, чтобы получить возможность доминировать в розыгрыше. Это нелегкая задача, но я рада, что мне удалось хорошо с ней справиться.

– Что вы можете сказать об финале против Коко Гауфф? Вы много раз играли с ней. Чего вы ожидаете от этого финала?

– Мы играли много раз. Я знаю, чего ожидать от ее игры. Думаю, она тоже знает мою игру. Это будет большая битва. Для меня главное – восстановиться. Это хорошая победа, поэтому для меня важно просто оставаться на правильном пути, продолжать в том же духе, поработать над некоторыми тактическими моментами, чтобы подготовиться к Гауфф. Думаю, для меня будет важно иметь четкое представление о тактике и постараться выполнить все как можно лучше.

– Что для вас будет значить победа в турнире через два дня?

– Это будет для меня всем на свете. Но я стараюсь не давить на себя. Мне действительно нечего терять. Особенно учитывая возвращение после родов, весь этот путь, я и мечтать не могла играть на таком высоком уровне, побеждать и бросать вызов топ-игрокам, иметь шанс сыграть в полуфинале и финале. Не могла бы мечтать о лучшем сезоне.

В решающем поединке тысячника в Риме Элина поборется с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф. Встреча начнется 16 мая не ранее 18:00 по Киеву.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ига Свентек