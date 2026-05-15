  Металлист 1925 расстанется с вратарем и чемпионом мира среди юниоров
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 15:28
Металлист 1925 расстанется с вратарем и чемпионом мира среди юниоров

Харьковчане начинают кадровую чистку

ФК Металлист 1925

Как стало известно Sport.ua, 30-летний вратарь Олег Мозиль и 26-летний левый защитник Игорь Снурницын покинут «Металлист 1925» по окончании сезона. Контракты обоих игроков истекают 30 июня, и в клубе не видят смысла их продлевать.

Полуфиналист Кубка Украины 2020/21 в составе «Агробизнеса», экс-вратарь юниорской сборной страны Мозиль в нынешнем сезоне появился на поле лишь один раз, когда вышел на замену в конце матча чемпионата против «Шахтера» в сентябре прошлого года (1:1). Собственно, воспитанник «Карпат» уже не одну неделю тренируется с командой U-19, а не с основным составом желто-синих.

Что касается экс-защитника «Олимпика» и «Зари» Снурницына, который в 2019 году стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, то он дважды сыграл на ранних стадиях Кубка страны, но так и не был задействован харьковчанами в матчах текущего чемпионата.

За два тура до финиша сезона УПЛ «Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

Следующий матч команда Младена Бартуловича проведет в субботу, 16 мая, против «Эпицентра». Игра состоится в Житомире и начнется в 13:00.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» может перейти в «Металлист 1925» или чемпионат Мексики.

Олег Мозиль Игорь Снурницын Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
