  4. Звезда Ман Сити ответил на предложение стать партнером Судакова и Трубина
15 мая 2026, 15:03 | Обновлено 15 мая 2026, 16:00
Звезда Ман Сити ответил на предложение стать партнером Судакова и Трубина

Бернардо Силва не спешит возвращаться в Португалию

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва оценил вероятность своего возвращения в «Бенфику», за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Сильва является воспитанником лиссабонского клуба. Он выступал в составе «орлов» с 2013 по 2015 годы. Летом у Бернарду истекает контракт с «Ман Сити».

«Вернуться в «Бенфику»? Я хотел бы вернуться, но в другое время… Я не знаю, захочет ли «Бенфика» меня к тому времени», – признался игрок.

В текущем сезоне Бернарду забил три гола и отдал пять результативных передач в 50 матчах за «горожан» во всех турнирах. В составе «Сити» португалец выступает с 2017 года.

Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
шось непонятка: в заголовку одна причина, в тексті друге.
Так він не хоче в Бенфіку 
чи не хоче стати партнером Трубіна і Судакова?
