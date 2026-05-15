Звезда Ман Сити ответил на предложение стать партнером Судакова и Трубина

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва оценил вероятность своего возвращения в «Бенфику», за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Сильва является воспитанником лиссабонского клуба. Он выступал в составе «орлов» с 2013 по 2015 годы. Летом у Бернарду истекает контракт с «Ман Сити».

«Вернуться в «Бенфику»? Я хотел бы вернуться, но в другое время… Я не знаю, захочет ли «Бенфика» меня к тому времени», – признался игрок.

В текущем сезоне Бернарду забил три гола и отдал пять результативных передач в 50 матчах за «горожан» во всех турнирах. В составе «Сити» португалец выступает с 2017 года.