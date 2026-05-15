Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика предложила мне контракт. Не хочу его видеть»
У тренера есь предложение от Орлов
Наставник Бенфики Жозе Моуриньо, которого связывают с переходом в Реал, заявил, что лиссабонский клуб предложил ему новый контракт.
Однако опытный специалист пока что отказался изучать условия возможного договора и сосредоточен на работе.
«Это правда, в среду Бенфика предложила мне новый контракт. Но я не хочу его сейчас видеть, изучать и анализировать. Посмотрю в воскресенье после нашего следующего матча».
«Что касается Реала, то никаких предложений у меня нет. Понятно, что после завершения чемпионата и Бенфика, и я будем принимать решение», – сказал Моуриньо.
Ранее сообщалось, что Реал уволит тренера Альваро Арбелоа и пригласит Моуриньо.
