  4. Что сказал команде? Известно, как президент ЛНЗ отреагировал на выход в ЛК
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 14:48 | Обновлено 15 мая 2026, 15:42
Что сказал команде? Известно, как президент ЛНЗ отреагировал на выход в ЛК

Василий Каюк рассказал о разговоре в раздевалке

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что президент «фиолетовых» Виктор Кравченко сказал футболистам после матча с СК Полтава, победа в котором (2:0) гарантировала команде участие в еврокубках.

– Что президент и лично вы сказали команде после матча против СК Полтава, после которого ЛНЗ официально квалифицировался в еврокубки?

– В первую очередь мы поблагодарили команду и всех работников клуба за этот результат. Сказали, что гордимся каждым, кто причастен к этому успеху. Но в то же время подчеркнули, что сезон еще не завершился – впереди два важных матча, в которых команда должна продолжать набирать очки, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 баллов после 28 сыгранных матчей.

Прикол в тому, що вони насправді будуть сраку зі всіх сил рвати в двох наступних матчах. Зате в ЛК безвольно зіллються. Так все, і зі всіма нашими клубами які проходили подібні події, відбувається. Не второпаю в чому сенс і як воно так працює. Чому б не брати приклад з поляків, які, якщо потрапляють в Єврокубки, то моментально підсилюються і головною ціллю ставлять там світитись, а не в Екстралясі
