Что сказал команде? Известно, как президент ЛНЗ отреагировал на выход в ЛК

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что президент «фиолетовых» Виктор Кравченко сказал футболистам после матча с СК Полтава, победа в котором (2:0) гарантировала команде участие в еврокубках.

– Что президент и лично вы сказали команде после матча против СК Полтава, после которого ЛНЗ официально квалифицировался в еврокубки?

– В первую очередь мы поблагодарили команду и всех работников клуба за этот результат. Сказали, что гордимся каждым, кто причастен к этому успеху. Но в то же время подчеркнули, что сезон еще не завершился – впереди два важных матча, в которых команда должна продолжать набирать очки, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 баллов после 28 сыгранных матчей.