Мирон Маркевич пристыдил Динамо и дал Суркису совет

Известный тренер – о составе киевлян

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал состав киевского «Динамо» и отметил, что клубу необходимы усиления.

– Если говорить о матчах наших грандов: чемпионский «Шахтер» спокойно победил «Оболонь» (3:1), хотя поединок и оказался затяжным из-за воздушных тревог. А вот что скажете об игре «Динамо» с «Колосом»? К качеству игры киевлян возникает все больше вопросов, особенно в отсутствие Пономаренко.

– Я уже неоднократно говорил о «Динамо», даже не знаю, что можно добавить. Это не команда для такого клуба, как «Динамо», если сказать коротко. Это что-то такое...

– Проблема в качестве игроков или в работе тренерского штаба, который сейчас возглавляет Игорь Костюк?

– Да при чем тут Костюк? Поставь туда любого тренера – если там не кем играть, то что ты сделаешь? Ну есть три-четыре футболиста от силы, а остальные... Под Лигу Европы, если киевляне вообще хотят играть в еврокубках, а не мучиться, нужно однозначно серьезно усилить команду.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Під час війни вкладатися в щось не розумно. Зараз потрібно футболу просто вижити. Тому Суркіси роблять правильно. А в Ахметова інші доходи, часто шарові і для нього, як для дитини, потрібні іграшки та перемоги. 
Знову цей безтрофейний дід вчить когось керувати Динамо.  Так само починали всі топ-гравці Динамо. І Мунтян, і Блохін, і Шевченко, і Ярмоленко. У них зразу всього не виходило. Але Динамо то не клуб який готує п'яту збірну Бразилії, як декотрі. 
бідонич знищів дірявих
Не слухайте цього стрічка.
суркіс веде динамо правильним шляхом в світле майбутнє
