Скауты Шахтера были замечены на Кубке Африки. За кем они следят?

Донецкий «Шахтер» направил скаутов на юношеский Кубок африканских наций U17, который проходит в эти дни в Марокко.

Представителей украинского клуба заметили на матче сборных Кот-д'Ивуара и Камеруна. Кроме них за выступлением юных талантов из Африки наблюдали скауты «Челси», «Реала Сосьедад», «Фиорентины», «Ариса», «Бернли», «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьена».

Ранее стало известно, что летом «Шахтер» планирует мощное усиление для успешного сезона в Лиге чемпионов.