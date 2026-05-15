Украина. Премьер лига15 мая 2026, 14:37 | Обновлено 15 мая 2026, 15:35
Скауты Шахтера были замечены на Кубке Африки. За кем они следят?
Представители украинского клуба прибыли в Марокко
Донецкий «Шахтер» направил скаутов на юношеский Кубок африканских наций U17, который проходит в эти дни в Марокко.
Представителей украинского клуба заметили на матче сборных Кот-д'Ивуара и Камеруна. Кроме них за выступлением юных талантов из Африки наблюдали скауты «Челси», «Реала Сосьедад», «Фиорентины», «Ариса», «Бернли», «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьена».
Ранее стало известно, что летом «Шахтер» планирует мощное усиление для успешного сезона в Лиге чемпионов.
