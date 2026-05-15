Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
15 мая 2026, 14:25 | Обновлено 15 мая 2026, 14:33
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»

Президент клуба обратился к тренеру Арде Турану

Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с тренером Ардой Тураном и поздравил его с завоеванием чемпионского титула УПЛ.

«Это мне подарок. Золотые медали чемпионата Украины. За этими медалями огромный труд. Поздравляю вас. Год назад вы приняли смелое решение приехать в нашу страну, где идет война. И вы каждый день говорили теплые слова про украинцев».

«И дарили радость Украине, украинцам и всем нашим защитникам», – сказал Ахметов.

По итогам сезона команда вышла в основной этап Лиги чемпионов.

Ринат Ахметов Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
