Украинский талант вылетел на очень серьезный срок. Потребуется операция
Антон Мартынюк из «ПСВ» не сыграет минимум до весны 2027 года
Украинский полузащитник «ПСВ» Антон Мартынюк получил травму коленного хряща. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 17-летнему футболисту необходимо будет перенести операцию. По прогнозам врачей, срок его восстановления составит около года.
Антон Мартынюк защищает цвета молодежной команды эйндховенского клуба. В текущем сезоне на его счету 14 сыгранных матчей, в которых он отличился одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что звезда сборной Нидерландов пропустит ЧМ.
