Украинский талант вылетел на очень серьезный срок. Потребуется операция

Украинский полузащитник «ПСВ» Антон Мартынюк получил травму коленного хряща. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 17-летнему футболисту необходимо будет перенести операцию. По прогнозам врачей, срок его восстановления составит около года.

Антон Мартынюк защищает цвета молодежной команды эйндховенского клуба. В текущем сезоне на его счету 14 сыгранных матчей, в которых он отличился одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что звезда сборной Нидерландов пропустит ЧМ.