  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звезда МЮ и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
ОФИЦИАЛЬНО. Звезда МЮ и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Маттейс де Лигт сообщил, что не успел восстановиться

Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний звездный центрбек «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт сообщил, что не сможет помочь сборной Нидерландов на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

С декабря минувшего года футболист пребывает в лазарете из-за травмы спины, однако восстановиться к мундиалю так и не успел, о чем сообщил сам в соцсетях.

«После шести месяцев лечения и упорной работы над восстановлением единственным оставшимся вариантом была операция. Я разочарован тем, что не смог помочь команде в последние шесть месяцев и, конечно же, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду возможности сделать все возможное, чтобы вернуться к болельщикам и снова почувствовать себя лучше», – написал де Лигт.

В текущем сезоне де Лигт провел 14 матчей и забил 1 мяч. В последний раз он появлялся на поле 30 ноября в игре 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

На счету Маттейса 52 матча и 2 забитых мяча в составе сборной Нидерландов.

Алексей Сливченко
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда объявят нового тренера сборной Украины
Для кожного гравця дуже прикро пропускати великий турнир
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
