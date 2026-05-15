ОФИЦИАЛЬНО. Звезда МЮ и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

26-летний звездный центрбек «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт сообщил, что не сможет помочь сборной Нидерландов на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

С декабря минувшего года футболист пребывает в лазарете из-за травмы спины, однако восстановиться к мундиалю так и не успел, о чем сообщил сам в соцсетях.

«После шести месяцев лечения и упорной работы над восстановлением единственным оставшимся вариантом была операция. Я разочарован тем, что не смог помочь команде в последние шесть месяцев и, конечно же, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду возможности сделать все возможное, чтобы вернуться к болельщикам и снова почувствовать себя лучше», – написал де Лигт.

В текущем сезоне де Лигт провел 14 матчей и забил 1 мяч. В последний раз он появлялся на поле 30 ноября в игре 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

На счету Маттейса 52 матча и 2 забитых мяча в составе сборной Нидерландов.