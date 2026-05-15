Завершили сезон победой. Скала 1911 обыграла киевский Атлет

В пятницу, 15 мая, во Второй лиге стартовала игровая программа 32-го тура. «Скала 1911» принимала киевский «Атлет».

«Скала 1911» открыла счет уже на 8-й минуте поединка. Руслан Мальский принял мяч в штрафной, сместился в центр и пробил в правый угол.

«Атлет» отыгрался ближе к концу первого тайма. Счет на 38-й минуте сравнял Ростислав Бабич.

Хозяева поля снова вышли вперед на 58-й минуте. Ян Каранга после прострела отправил мяч в пустые ворота. А на 85-й минуте Александр Фетько отправил в ворота «Атлета» третий мяч.

Для обеих команд это был последний матч в сезоне. «Атлет» уже отыграл 30 поединков, а «Скала 1911» в 33-м туре получит техническую победу над ФК «Лесное».

Вторая лига. 32-й тур, 15 мая. Моршин, стадион «Медик»

«Скала 1911» (Стрый) – «Атлет» (Киев) – 3:1

Голы: Мальский, 8, Каранга, 58, Фетько, 85 – Бабич 38

