Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 мая 2026, 13:22 |
Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины с Полтавой

Клуб пригласил фанатов на стадион имени Лобановского на поединок, который состоится 16 мая

В субботу, 16 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся аутсайдер элитного дивизиона «Полтава» и киевское «Динамо».

Поединок должен был состояться в Кропивницком, однако полтавская команда пошла навстречу сопернику и согласилась перенести игру в столицу на стадион имени Валерия Лобановского.

За день до этого противостояния «бело-синие» вышли с обращением к своим фанатам и сообщили о старте продажи билетов, а также пригласили своих болельщиков поддержать команду Игоря Костюка:

«Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена в зависимости от категории составит от 300 до 1 000 грн. По соображениям безопасности количество билетов для продажи ограничено.

Напомним, на стадионе «Динамо» разрешено присутствие 4 333 зрителя на матчах. Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом.

Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!» – обратился клуб к своим фанатам. Матч между «Полтавой» и «Динамо» начнется в 13:00.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Динамо Киев Полтава - Динамо билеты
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
