Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Эвертона после 17 лет в команде завершает карьеру
Англия
15 мая 2026, 12:56 | Обновлено 15 мая 2026, 13:00
220
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Эвертона после 17 лет в команде завершает карьеру

Коулмен может получить должность в клубе

15 мая 2026, 12:56 | Обновлено 15 мая 2026, 13:00
220
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Эвертона после 17 лет в команде завершает карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеймус Коулмен

Клуб АПЛ Эвертон объявил о решении защитника Шеймуса Коулмена завершить карьеру по итогам нынешнего сезона.

37-летний футболист является легендой ливерпульской команды, в которой провел 17 лет и отыграл рекордные 372 матча в элитном дивизионе (22 гола и 24 ассиста).

В нынешнем сезоне Коулмен провел 5 матчей.

Сообщается, что игроку предложили должность в тренерском штабе Эвертона, но решение пока не принято.

По теме:
ФОТО. Игроки Манчестер Сити устроили громкую вечеринку
ФОТО. Самая сексуальная фанатка МЮ впечатлила фото в новой форме клуба
Манчестер Юнайтед не хочет возвращать своего вратаря из Турции
Шеймус Коулмен Эвертон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 15:10 12
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка
Футбол | 15 мая 2026, 10:20 2
Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка
Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка

Вместо Эдуардо Герреро и Владислава Бленуце шанс получат Владислав Герич и Виталий Лобко

Эксперт: «Зачем этот новичок Динамо? Не уровень киевлян»
Футбол | 15.05.2026, 03:59
Эксперт: «Зачем этот новичок Динамо? Не уровень киевлян»
Эксперт: «Зачем этот новичок Динамо? Не уровень киевлян»
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Бокс | 15.05.2026, 07:15
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем