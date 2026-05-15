ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Эвертона после 17 лет в команде завершает карьеру

Клуб АПЛ Эвертон объявил о решении защитника Шеймуса Коулмена завершить карьеру по итогам нынешнего сезона.

37-летний футболист является легендой ливерпульской команды, в которой провел 17 лет и отыграл рекордные 372 матча в элитном дивизионе (22 гола и 24 ассиста).

В нынешнем сезоне Коулмен провел 5 матчей.

Сообщается, что игроку предложили должность в тренерском штабе Эвертона, но решение пока не принято.