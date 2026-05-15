ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Эвертона после 17 лет в команде завершает карьеру
Коулмен может получить должность в клубе
Клуб АПЛ Эвертон объявил о решении защитника Шеймуса Коулмена завершить карьеру по итогам нынешнего сезона.
37-летний футболист является легендой ливерпульской команды, в которой провел 17 лет и отыграл рекордные 372 матча в элитном дивизионе (22 гола и 24 ассиста).
В нынешнем сезоне Коулмен провел 5 матчей.
Сообщается, что игроку предложили должность в тренерском штабе Эвертона, но решение пока не принято.
Seamus Coleman – one of our greatest-ever servants and captains – has announced his proud Everton playing career spanning more than 17 years will come to an end when his contract expires next month.— Everton (@Everton) May 15, 2026
Thank you for everything, Seamus. 💙
