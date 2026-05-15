  4. Генчлербирлиги – Трабзонспор – 1:2. Зубков вышел в финал Кубка. Видео голов
13.05.2026 20:30 – FT 1 : 2
15 мая 2026, 11:43 | Обновлено 15 мая 2026, 11:48
Генчлербирлиги – Трабзонспор – 1:2. Зубков вышел в финал Кубка. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Турции

В полуфинальном матче Кубка Турции Трабзонспор на выезде в Анкаре вырвал победу над Генчлербирлиги со счетом 2:1.

В финал турнира вышел клуб, за который выступают украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов (перенес операцию и восстанавливается).

Украинский вингер Александр Зубков вышел в основе Трабзонспора и провел на поле около 65 минут, после чего был заменен.

Первый тайм завершился без забитых мячей, а на 62-й минуте Эрк Арда Аслан вывел хозяев поля вперед.

На 78-й минуте счет сравнялся после автогола Арда Чагана Челика, а в компенсированное время Эрнест Мучи принес победу Трпабзонспору (2:1).

В финале Кубка Турции Трабзонспор сыграет против Коньяспора, игра пройдет 22 мая в Анталии.

Кубок Турции. Полуфинал

13 мая 2026. Анкара

Генчлербирлиги – Трабзонспор – 1:2

Голы: Аслан, 62 – Челик, 78 (автогол), Мучи, 90+2

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Озан Туфан.
78’
ГОЛ ! Автогол забил Arda Celik (Генчлербирлиги).
62’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Генчлербирлиги.
Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка
♥️💙Желаем команде украинцев завоевать 🏆
