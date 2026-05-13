Трабзонспор вырвал путевку в финал Кубка Турции, Зубков сыграл 65 минут
Подопечные Фатиха Текке одолели «Генчлербирлиги» благодаря голу, забитому в компенсированное время
В среду, 13 мая, состоялся полуфинальный матч Кубка Турции, в котором встретились «Генчлербирлиги» и «Трабзонспор». Гости вырвали победу со счетом 2:1.
На 62-й минуте талантливый 17-летний форвард Эрк Арда Аслан открыл счет после результативной передачи гвинейского защитника Диабате.
В середине второго тайма полузащитник хозяев Арда Челик отметился автоголом, а в компенсированное время Эрнест Мучи забил второй гол и помог подопечным Фатиха Текке вырвать путевку в финал.
В стартовом составе «Трабзонспора» вышел вингер сборной Украины Александр Зубков, который провел на поле 65 минут. Защитник Арсений Батагов пропустил десятый матч подряд из-за травмы.
В финале «бордово-синие» сыграют против «Коньяспора» – поединок состоится 22 мая в 20:45 по киевскому времени.
Кубок Турции, 1/2 финала. 13 мая
Генчлербирлиги – Трабзонспор – 1:2
Голы: Аслан, 62 – Челик, 78 (автогол), Мучи, 90+2
