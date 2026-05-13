  4. Трабзонспор вырвал путевку в финал Кубка Турции, Зубков сыграл 65 минут
Трабзонспор вырвал путевку в финал Кубка Турции, Зубков сыграл 65 минут

Подопечные Фатиха Текке одолели «Генчлербирлиги» благодаря голу, забитому в компенсированное время

В среду, 13 мая, состоялся полуфинальный матч Кубка Турции, в котором встретились «Генчлербирлиги» и «Трабзонспор». Гости вырвали победу со счетом 2:1.

На 62-й минуте талантливый 17-летний форвард Эрк Арда Аслан открыл счет после результативной передачи гвинейского защитника Диабате.

В середине второго тайма полузащитник хозяев Арда Челик отметился автоголом, а в компенсированное время Эрнест Мучи забил второй гол и помог подопечным Фатиха Текке вырвать путевку в финал.

В стартовом составе «Трабзонспора» вышел вингер сборной Украины Александр Зубков, который провел на поле 65 минут. Защитник Арсений Батагов пропустил десятый матч подряд из-за травмы.

В финале «бордово-синие» сыграют против «Коньяспора» – поединок состоится 22 мая в 20:45 по киевскому времени.

Кубок Турции, 1/2 финала. 13 мая

Генчлербирлиги Трабзонспор 1:2

Голы: Аслан, 62 – Челик, 78 (автогол), Мучи, 90+2

