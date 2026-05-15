Металлист 1925 готовит новый контракт для экс-защитника сборной Украины
Чемпион Украины и Польши Артем Шабанов оказался на развилке
Опытный защитник «Металлиста 1925» Артем Шабанов в ближайшее время должен определиться со своим будущим, ведь его контракт с клубом истекает уже 30 июня.
По информации Sport.ua, руководство харьковчан заинтересовано в продолжении сотрудничества со своим ведущим защитником. В то же время, к бывшему игроку сборной Украины сохраняется стабильный интерес из Турции и Казахстана.
34-летний Шабанов присоединился к «Металлисту 1925» в июле 2025 года, когда в статусе свободного агента перешел из «Александрии». Ранее он выступал за киевский «Арсенал», «Волынь», «Олимпик», «Динамо», польскую «Легию», венгерский «Фехервар» и «Полесье».
В текущем сезоне Артем Шабанов провел за «Металлист 1925» 30 официальных матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
За два тура до финиша чемпионата харьковчане занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков.
Следующий поединок команда Младена Бартуловича проведет в субботу, 16 мая, против Эпицентра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «бело-синих» считает, что киевлянам следует делать ставку на молодежь
Кикбоксер прибыл в Египет, где состоится бой с Александром