  4. Металлист 1925 готовит новый контракт для экс-защитника сборной Украины
15 мая 2026, 10:02
ФК Металлист 1925. Артем Шабанов

Опытный защитник «Металлиста 1925» Артем Шабанов в ближайшее время должен определиться со своим будущим, ведь его контракт с клубом истекает уже 30 июня.

По информации Sport.ua, руководство харьковчан заинтересовано в продолжении сотрудничества со своим ведущим защитником. В то же время, к бывшему игроку сборной Украины сохраняется стабильный интерес из Турции и Казахстана.

34-летний Шабанов присоединился к «Металлисту 1925» в июле 2025 года, когда в статусе свободного агента перешел из «Александрии». Ранее он выступал за киевский «Арсенал», «Волынь», «Олимпик», «Динамо», польскую «Легию», венгерский «Фехервар» и «Полесье».

В текущем сезоне Артем Шабанов провел за «Металлист 1925» 30 официальных матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

За два тура до финиша чемпионата харьковчане занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков.

Следующий поединок команда Младена Бартуловича проведет в субботу, 16 мая, против Эпицентра.

Андрей Писаренко
