ФОТО. Металлист 1925 провёл переговоры с Бенфикой

Харьковский «Металлист 1925» направил делегацию в Португалию для проведения переговоров с руководством лиссабонской «Бенфики».

Украинский клуб представляли президент Богдан Бойко, вице-президент Юрий Коротун и спортивный директор Николай Шамардин.

«Во время визита руководство клуба ознакомилось с организацией работы академии, тренировочной базы, спортивного отдела и функционированием клуба в день матча. Также состоялась встреча с руководством «Бенфики», в частности с главным тренером команды Жозе Моуриньо и директором клуба Мариу Бранку. Представители клубов договорились продолжать сотрудничество и обучение специалистов «Металлиста 1925» в различных сферах жизнедеятельности клуба», – говорится в заявлении пресс-службы харьковчан.

Президент «Металлиста 1925» Богдан Бойко признался, что для него это был ценный опыт. По его словам, харьковский клуб стремится к стандартам, которых придерживается «Бенфика». Особенно его вдохновила встреча с Жозе Моуриньо.