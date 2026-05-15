Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пляжный футбол. Женская сборная Украины досадно уступила Португалии
15 мая 2026, 10:39 | Обновлено 15 мая 2026, 11:15
Подопечные Юрия Клименко потерпели минимальное поражение в контрольном матче

УАФ

Женская сборная Украины по пляжному футболу приступила к подготовке к новому сезону. Подопечные Юрия Клименко провели контрольный матч против Португалии, где досадно уступили (1:2).

Феррейра открыла счет во встрече, а затем Анастасия Терех «срезала» мяч в свои ворота. Единственным голом за «сине-желтых» отличилась Юлия Костюк, которая и установила окончательный счет встречи.

Португалия – Украина – 2:1 (2:0)

Голы: Э. Феррейра (1:0), Терех (в собственные ворота, 2:0), Костюк (2:1).

Португалия (стартовая пятерка): Моррейруш (к), Тоскано, Мейра, Круз, Э. Феррейра.Запасные: Оливейра, Сантуш, Васко, К. Феррейра, Триштау, Кошта, Андрея Силва, Бем-Хая, Амаранте, Серрано.Тренер: Алан Кавальканти.

Украина (стартовая пятерка): Терех, Клипаченко, Костюк, Шульга, Бавзенюк (к). Запасные: Кулик, Прокопенко, Квач, Коваль, Выпасняк, Юрасова, Скибина. Тренер: Юрий Клименко.

Олег Вахоцкий
