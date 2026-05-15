15 мая 2026, 15:21
Мудрик оказался в центре внимания – украинец засветился в Лондоне

Футболист сборной Украины в очередной раз оказался в компании американской модели Джордин Джонс

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Американская модель Джордин Джонс и вингер сборной Украины Михаил Мудрик оказались в центре внимания после того, как продемонстрировали свой отдых в Лондоне.

Футболист, который временно отстранен от футбола, позволил девушке сесть за руль своего автомобиля – украинец владеет Audi RS Q8, стоимость которого стартует от 150 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

«Привет, друзья, я впервые буду за рулем в Лондоне. Слава Богу, что это машина моего парня из Украины. Так что руль с другой стороны. Если бы было наоборот, мне пришлось бы учиться двум новым вещам одновременно. Пожелайте мне удачи», – сказала Джонс.

Джордин имеет опыт работы в киноиндустрии, однако наибольшую популярность приобрела в социальных соцсетях, где имеет около десяти миллионов подписчиков в TikTok и 8,8 миллиона в Instagram.

Украинский вингер на данный момент отбывает дисквалификацию из-за употребления допинга и не выходил на поле с ноября 2024 года. Мудрик намерен обжаловать свою четырехлетнюю дисквалификацию – его дело было передано в Спортивный арбитражный суд.

@jordynjones

uk era

♬ original sound - Jordyn Jones 💛
