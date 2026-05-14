  ВИДЕО. Игроков Реала освистали на своем стадионе. Фанаты – разъяренные
14 мая 2026, 23:21 | Обновлено 15 мая 2026, 01:09
ВИДЕО. Игроков Реала освистали на своем стадионе. Фанаты – разъяренные

Болельщики «сливочных» недовольны результатами

Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики на стадионе «Бернабеу» в Мадриде выразили свое недовольство перед началом матча 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Овьедо».

Фанаты «сливочных» встретили своих футболистов громким свистом, протестуя против результатов команды.

Вероятно, масла в огонь подлила пресс-конференция президента «Реала» Флорентино Переса, на которой он говорил обо всем, кроме проблем команды.

Перед стартовым свистком болельщики во время гимна «Реала» снова выразили разочарование свистом и гулом.

Этот сезон мадридский клуб завершит без трофеев: в Лиге чемпионов и Кубке Испании они не дошли до финала, Ла Лигу забрала «Барселона», финал Суперкубка Испании проиграли тем же каталонцам (2:3).

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо видео фанаты
Оцените материал
