В заявку сборной Германии на чемпионат мира попал 40-летний вратарь

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер включен в предварительный состав главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна из 55 человек, которые могут сыграть на чемпионате мира. Этот предварительный список должен был быть представлен ФИФА к прошлому понедельнику.

Только игроки из этого расширенного состава могут быть выбраны для участия в финальной части чемпионата мира, который начнется 11 июня в США, Мексике и Канаде, или добавлены позже, если потребуется. Главный тренер национальной сборной лично встречался с Нойером, чтобы обсудить возможное возвращение 40-летнего вратаря. Нагельсманн представит свой окончательный состав в следующий четверг.

Нойер провел 124 матча за сборную Германии, выиграл чемпионат мира 2014 года и вернулся в 2024 году после поражения Германии в четвертьфинале чемпионата Европы от Испании.

В мартовских товарищеских матчах против Швейцарии и Ганы вратарское трио сборной Германии состояло из Оливера Бауманна («Хоффенхайм»), Александра Нюбеля («Штутгарт») и Финна Дамена («Аугсбург»).