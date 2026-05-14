  4. В заявку сборной Германии на чемпионат мира попал 40-летний вратарь
14 мая 2026, 22:19 | Обновлено 14 мая 2026, 23:06
В заявку сборной Германии на чемпионат мира попал 40-летний вратарь

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер включен в предварительный состав сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер включен в предварительный состав главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна из 55 человек, которые могут сыграть на чемпионате мира. Этот предварительный список должен был быть представлен ФИФА к прошлому понедельнику.

Только игроки из этого расширенного состава могут быть выбраны для участия в финальной части чемпионата мира, который начнется 11 июня в США, Мексике и Канаде, или добавлены позже, если потребуется. Главный тренер национальной сборной лично встречался с Нойером, чтобы обсудить возможное возвращение 40-летнего вратаря. Нагельсманн представит свой окончательный состав в следующий четверг.

Нойер провел 124 матча за сборную Германии, выиграл чемпионат мира 2014 года и вернулся в 2024 году после поражения Германии в четвертьфинале чемпионата Европы от Испании.

В мартовских товарищеских матчах против Швейцарии и Ганы вратарское трио сборной Германии состояло из Оливера Бауманна («Хоффенхайм»), Александра Нюбеля («Штутгарт») и Финна Дамена («Аугсбург»).

Руслан Полищук Источник: Goal.com
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
