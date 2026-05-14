  4. МИХАВКО: «Надо двигаться дальше. Вы сами знаете, что впереди у Динамо»
14 мая 2026, 22:09 | Обновлено 14 мая 2026, 22:12
МИХАВКО: «Надо двигаться дальше. Вы сами знаете, что впереди у Динамо»

Защитник Динамо прокомментировал победу в матче УПЛ против Колоса

Центральный защитник Динамо Тарас Михавко в эфире Football Hub поделился впечатлениями от матча с Колосом (2:1).

– Был достаточно хороший старт матча, забили два быстрых мяча. В дальнейшем Колосу удалось прибавить и создать вам проблемы. Почему пошел такой спад?

– Действительно, первый тайм был полностью за нами. Во втором тайме, когда мы пропускали, перед этим была затяжная такая суматоха, и где-то оно, конечно, повлияло. Думаю, все знают – если команда проигрывает 0:2 и отыгрывает один гол, она эмоционально находится в лучшем состоянии. Они бегут, атакуют, у них все получается. Колос создал много моментов, мы вполне могли пропустить и второй мяч. Мы сыграли неуверенно после перерыва. Не знаю, с чем это связано. Но, слава Богу, что победили. Хороший матч. У Колоса очень хорошая команда также, поэтому этот матч заслуживает внимания.

– Нещерет подсказывал во время стандартных положений, что не работала подстраховка. Были ли определенные проблемы с взаимопониманием именно во время стандартов?

– Возможно, и так, поскольку по определенным причинам не было нашего тренера по стандартам. Но, я думаю, что это в первую очередь пошло от нас самих, где-то не разбирались в эпизодах. Но, повторюсь, эту игру нужно будет разобрать и проанализировать, потому что были как хорошие моменты, так и плохие. Поэтому действительно эта игра заслуживает внимания и нужно двигаться дальше, потому что впереди… Вы сами знаете, что впереди.

– Где-то на подсознании давит тот факт, что главная игра через неделю?

– Нет, каждая игра для нас главная. Так нам всегда говорит тренер. Эта игра была за очки, потому что Колос мог догнать нас, был рядом с нами в турнирной таблице, поэтому нам нужны были только три очка. Эта игра была важной, так же как и следующая, так что будем двигаться от матча к матчу.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Тарас Михавко чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
