МИХАВКО: «Надо двигаться дальше. Вы сами знаете, что впереди у Динамо»

Центральный защитник Динамо Тарас Михавко в эфире Football Hub поделился впечатлениями от матча с Колосом (2:1).

– Был достаточно хороший старт матча, забили два быстрых мяча. В дальнейшем Колосу удалось прибавить и создать вам проблемы. Почему пошел такой спад?

– Действительно, первый тайм был полностью за нами. Во втором тайме, когда мы пропускали, перед этим была затяжная такая суматоха, и где-то оно, конечно, повлияло. Думаю, все знают – если команда проигрывает 0:2 и отыгрывает один гол, она эмоционально находится в лучшем состоянии. Они бегут, атакуют, у них все получается. Колос создал много моментов, мы вполне могли пропустить и второй мяч. Мы сыграли неуверенно после перерыва. Не знаю, с чем это связано. Но, слава Богу, что победили. Хороший матч. У Колоса очень хорошая команда также, поэтому этот матч заслуживает внимания.

– Нещерет подсказывал во время стандартных положений, что не работала подстраховка. Были ли определенные проблемы с взаимопониманием именно во время стандартов?

– Возможно, и так, поскольку по определенным причинам не было нашего тренера по стандартам. Но, я думаю, что это в первую очередь пошло от нас самих, где-то не разбирались в эпизодах. Но, повторюсь, эту игру нужно будет разобрать и проанализировать, потому что были как хорошие моменты, так и плохие. Поэтому действительно эта игра заслуживает внимания и нужно двигаться дальше, потому что впереди… Вы сами знаете, что впереди.

– Где-то на подсознании давит тот факт, что главная игра через неделю?

– Нет, каждая игра для нас главная. Так нам всегда говорит тренер. Эта игра была за очки, потому что Колос мог догнать нас, был рядом с нами в турнирной таблице, поэтому нам нужны были только три очка. Эта игра была важной, так же как и следующая, так что будем двигаться от матча к матчу.