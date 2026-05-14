  Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
14 мая 2026, 22:22 | Обновлено 14 мая 2026, 22:29
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия

Тренер готов возглавить «Панатинаикос», но выдвинул условия по контракту

Греческий «Панатинаикос» активно ищет нового главного тренера на случай ухода Рафы Бенитеса, а среди основных кандидатов называют наставника сборной Украины Сергея Реброва.

По информации греческих СМИ, представители афинского клуба уже провели две встречи с украинским специалистом. Первая состоялась в Испании с участием спортивного директора клуба, а вторая – непосредственно в Афинах с президентом «Панатинаикоса» Яннисом Алафузосом.

Сообщается, что Ребров требует контракт на три года с зарплатой около 2,2 миллиона евро вместе со своим штабом. Также тренер якобы установил дедлайн для принятия решения – до конца мая.

Впрочем, в «Панатинаикосе» рассматривают и альтернативные варианты. Среди кандидатов фигурируют французские тренеры Брюно Женезио и Лоран Блан, а также экс-наставник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

В клубе хотят видеть амбициозного тренера с современным стилем футбола и опытом успешной работы в конкурентных чемпионатах. По данным источника, шансы Бенитеса остаться после лета – минимальны.

Ребров получил роскошное предложение снова стать тренером
Панатинаикос Рафаэль Бенитес Сергей Ребров чемпионат Греции по футболу Себастьян Лето назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Футбол | 14 мая 2026, 22:23
Футбол | 14 мая 2026, 22:23 0
Хавбек Динамо прокомментировал победу в матче УПЛ против Колоса

Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
Футбол | 14 мая 2026, 15:55
Футбол | 14 мая 2026, 15:55 8
Тренер Шахтера считает, что война не побеждает

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:23
Теннис | 13.05.2026, 23:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14.05.2026, 15:10
Футбол | 14.05.2026, 15:10
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Комментарии 8
От оху..вший тіпок. Ще й умови виставляє, як топ тренер. Нездара.
Пихатий поц
В Інгулець йому треба..
И он еще диктует условия.
Ну конечно - он ведь сборную почти вывел на ЧМ)
Бажаю уроду знову обосратися, тренерішка нещасний
єблов умови ставить, вухах 
Та ніхто цього фраєра не підпише - кому потрібний збитий льотчик )))
В цієї мавпи на лобі написано - ту ПАК
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27
13.05.2026, 04:27 27
Футбол
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27
12.05.2026, 22:27 5
Теннис
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
12.05.2026, 21:02
Бокс
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
14.05.2026, 09:15
Футбол
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17
12.05.2026, 18:17 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
12.05.2026, 16:29
12.05.2026, 16:29
Футзал
