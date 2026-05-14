Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия

Греческий «Панатинаикос» активно ищет нового главного тренера на случай ухода Рафы Бенитеса, а среди основных кандидатов называют наставника сборной Украины Сергея Реброва.

По информации греческих СМИ, представители афинского клуба уже провели две встречи с украинским специалистом. Первая состоялась в Испании с участием спортивного директора клуба, а вторая – непосредственно в Афинах с президентом «Панатинаикоса» Яннисом Алафузосом.

Сообщается, что Ребров требует контракт на три года с зарплатой около 2,2 миллиона евро вместе со своим штабом. Также тренер якобы установил дедлайн для принятия решения – до конца мая.

Впрочем, в «Панатинаикосе» рассматривают и альтернативные варианты. Среди кандидатов фигурируют французские тренеры Брюно Женезио и Лоран Блан, а также экс-наставник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

В клубе хотят видеть амбициозного тренера с современным стилем футбола и опытом успешной работы в конкурентных чемпионатах. По данным источника, шансы Бенитеса остаться после лета – минимальны.