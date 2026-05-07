Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ребров может возглавить титулованный клуб в европейском чемпионате
Греция
07 мая 2026, 17:11 |
2125
3

Сергей Ребров может возглавить титулованный клуб в европейском чемпионате

И «Олимпиакос», и «Панатинаикос» рассматривают кандидатуру экс-тренера сборной Украины

07 мая 2026, 17:11 |
2125
3 Comments
Сергей Ребров может возглавить титулованный клуб в европейском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров може возглавить один из двух самых титулованных клубов Греции – «Олимпиакос» или «Панатинаикос».

Спортивный журналист Эвангелос Михос сообщил, что кандидатура 51-летнего специалиста появилась в шорт-листах местных команд из-за неудовлетворительных результатов в сезоне.

«Олимпиакос» занимает третье место в турнирной таблице, «Панатинаикос» разместился на четвертой позиции – оба местных гранда рискуют остаться без Лиги чемпионов в кампании 2026/27:

«Реброву нравится вариант с Грецией. И «Панатинаикос», и «Олимпиакос» положительно относятся к украинскому тренеру, хотя обе команды имеют определенные опасения.

Есть информация, что агент Реброва посещал Афины для переговоров о своем будущем. В прошлом году агенты Реброва занимались совместными проектами с представителями «Панатинаикоса», – сообщил инсайдер.

«Олимпиакос» является 48-кратным чемпионом Греции, «Панатинаикос» 20 раз становился обладателем золотых наград.

По теме:
Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий
Первым помощником Мальдеры в сборной Украины станет итальянский специалист
Идут переговоры. Гаттузо после провала в сборной Италии нашел новый клуб
чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Панатинаикос Сергей Ребров назначение тренера
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07 мая 2026, 07:57 8
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»

Украинец – о Криштиану Роналду

Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Футбол | 07 мая 2026, 18:11 0
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу

Килиан Мбаппе станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Хоккей | 07.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фінансово не потягнуть 
Ответить
+1
Уже смешно
Ответить
0
Насправді рівень Реброва як клубного тренера нікому не відомий..
Ответить
0
Популярные новости
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
Бавария – ПСЖ – 1:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео голов
07.05.2026, 00:42
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 12
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем