Сергей Ребров может возглавить титулованный клуб в европейском чемпионате

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров може возглавить один из двух самых титулованных клубов Греции – «Олимпиакос» или «Панатинаикос».

Спортивный журналист Эвангелос Михос сообщил, что кандидатура 51-летнего специалиста появилась в шорт-листах местных команд из-за неудовлетворительных результатов в сезоне.

«Олимпиакос» занимает третье место в турнирной таблице, «Панатинаикос» разместился на четвертой позиции – оба местных гранда рискуют остаться без Лиги чемпионов в кампании 2026/27:

«Реброву нравится вариант с Грецией. И «Панатинаикос», и «Олимпиакос» положительно относятся к украинскому тренеру, хотя обе команды имеют определенные опасения.

Есть информация, что агент Реброва посещал Афины для переговоров о своем будущем. В прошлом году агенты Реброва занимались совместными проектами с представителями «Панатинаикоса», – сообщил инсайдер.

«Олимпиакос» является 48-кратным чемпионом Греции, «Панатинаикос» 20 раз становился обладателем золотых наград.