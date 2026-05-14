Поп-икона, Шакира и известная группа выступят в финале чемпионата мира 2026

19 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) состоится финал исторического чемпионата мира 2026.

Международная федерация футбола (ФИФА) организует настоящее шоу в стиле Супербоула во время 15-минутного перерыва. По приглашению федерации развлекать болельщиков будут известные исполнители: Мадонна, Шакира и бойз-бэнд BTS из Южной Кореи.

Организацией шоу занимается лидер группы Coldplay – Крис Мартин, который объявил о звездных гостях с помощью креативного видеоматериала.

Средства от шоу будут направлены в Глобальный фонд гражданского образования ФИФА, чтобы улучшить доступ детей во всем мире к качественному образованию и футболу.