Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поп-икона, Шакира и известная группа выступят в финале чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
14 мая 2026, 20:59 | Обновлено 14 мая 2026, 21:39
288
0

Поп-икона, Шакира и известная группа выступят в финале чемпионата мира 2026

ФИФА позаимствовала формат развлекательного шоу из Супербоула

14 мая 2026, 20:59 | Обновлено 14 мая 2026, 21:39
288
0
Поп-икона, Шакира и известная группа выступят в финале чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) состоится финал исторического чемпионата мира 2026.

Международная федерация футбола (ФИФА) организует настоящее шоу в стиле Супербоула во время 15-минутного перерыва. По приглашению федерации развлекать болельщиков будут известные исполнители: Мадонна, Шакира и бойз-бэнд BTS из Южной Кореи.

Организацией шоу занимается лидер группы Coldplay – Крис Мартин, который объявил о звездных гостях с помощью креативного видеоматериала.

Средства от шоу будут направлены в Глобальный фонд гражданского образования ФИФА, чтобы улучшить доступ детей во всем мире к качественному образованию и футболу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Дешам назвал состав сборной Франции на чемпионат мира
Фаворит чемпионата мира продлил контракт со звездным тренером до 2030 года
Роберто Манчини просится обратно в сборную Италии
ЧМ-2026 по футболу Шакира Мадонна
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 19:10 1
Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо
Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо

Александр Ищенко покинет клуб

Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Футбол | 14 мая 2026, 00:45 4
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»

Ворскла имеет большие финансовые проблемы

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:23
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:53
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Команда Ломаченко подтвердила возвращение. Известно, когда ждать бой
Бокс | 14.05.2026, 15:21
Команда Ломаченко подтвердила возвращение. Известно, когда ждать бой
Команда Ломаченко подтвердила возвращение. Известно, когда ждать бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 2
Бокс
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
12.05.2026, 16:29
Футзал
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
13.05.2026, 00:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем