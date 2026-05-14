Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Польша
14 мая 2026, 20:47 | Обновлено 14 мая 2026, 20:50
1011
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Владислав подписал новый контракт с «Ракувом»

14 мая 2026, 20:47 | Обновлено 14 мая 2026, 20:50
1011
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

«Ракув» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Владиславом Кочергиным.

Новое соглашение с 30-летним украинским полузащитником рассчитано до конца июня 2027 года с опцией продления.

Кочергин выступает за польский клуб с 2022 года. В составе «медаликов» он провел 135 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 13 ассистов, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши.

Большую часть текущего сезона Владислав пропустил из-за серьезной травмы, но уже восстановился и выходил на замену в двух предыдущих матчах команды в Экстракласе.

После 32 туров «Ракув» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Польши, имея в активе 49 очков, что на одно меньше, чем у третьего «Гурника».

По теме:
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футболист сборной Украины обсудил с Буткевичем будущее в составе Полесья
Романо сообщил решение Манчестер Юнайтед по Майклу Каррику
Владислав Кочергин Ракув Ченстохова чемпионат Польши по футболу продление контракта украинцы за границей
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 96
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футбол | 14 мая 2026, 07:37 6
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью

Футболист может вернуться в АПЛ

Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо
Футбол | 14.05.2026, 19:10
Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо
Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Теннис | 14.05.2026, 18:31
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Реванш Даяны. 11-й матчбол: Ястремская вышла в полуфинал WTA 125 в Парме
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 14.05.2026, 08:15
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб уволил тренера после провального сезона
12.05.2026, 16:29
Футзал
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем