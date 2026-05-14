ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин определился с клубом, в котором продолжит карьеру

«Ракув» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Владиславом Кочергиным.

Новое соглашение с 30-летним украинским полузащитником рассчитано до конца июня 2027 года с опцией продления.

Кочергин выступает за польский клуб с 2022 года. В составе «медаликов» он провел 135 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 13 ассистов, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши.

Большую часть текущего сезона Владислав пропустил из-за серьезной травмы, но уже восстановился и выходил на замену в двух предыдущих матчах команды в Экстракласе.

После 32 туров «Ракув» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Польши, имея в активе 49 очков, что на одно меньше, чем у третьего «Гурника».