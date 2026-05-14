ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Владислав подписал новый контракт с «Ракувом»
«Ракув» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с Владиславом Кочергиным.
Новое соглашение с 30-летним украинским полузащитником рассчитано до конца июня 2027 года с опцией продления.
Кочергин выступает за польский клуб с 2022 года. В составе «медаликов» он провел 135 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 13 ассистов, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши.
Большую часть текущего сезона Владислав пропустил из-за серьезной травмы, но уже восстановился и выходил на замену в двух предыдущих матчах команды в Экстракласе.
После 32 туров «Ракув» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Польши, имея в активе 49 очков, что на одно меньше, чем у третьего «Гурника».
"JEDZIEMY DALEJ, MEDALIKI!" 🔴🔵— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 14, 2026
✍️ Vladyslav Kochergin zostaje na dłużej w Rakowie. Nowy kontrakt będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia!#KOCHERGIN2027 pic.twitter.com/2bZPiOKMRb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии
Футболист может вернуться в АПЛ