Команда из города с населением 1500 человек оформила золотой дубль в Швеции
Мьельбю после выигранного чемпионата завоевал и Кубок, в финале одолев Хаммарбю
Мьельбю стал обладателем Кубка Швеции 2026.
14 мая команда из города Хеллевик в финале турнира переиграла Хаммарбю со счетом 2:1. Встреча состоялась на Strawberry Arena в Стокгольме.
В плей-офф Кубка Швеции Мьельбю также разгромил Мальме (4:0) и ГАИС (3:0). А на групповом этапе выиграл квартет под номером 1, набрав 9 очков из 9 возможных (обошел Кальмар, Эргрюте и Вернаму).
Мьелью оформил золотой дубль в Швеции. В 2025 году команда завоевала трофей национального чемпионата.
Эти два титула – первые для Мельбю в истории клуба, который был основан в 1939 году.
Хеллевик – маленький городок на Юге Швеции с населением менее 1500 человек.
Летом Мьельбо впервые сыграет в еврокубках – команда стартует со второго раунда квалификации Лиги чемпионов и для того, чтобы гарантировать себе евроосень, достаточно будет пройти одного соперника.
Кубок Швеции 2026. Финал, 14 мая
Мьельбю – Хаммарбю – 2:1
Голы: Страуд, 19, Бергсторм, 45 – Абрахам, 22
Удаление: Густафсон, 90+10 (Мьельбю)
Mjällbys första guld i Svenska Cupen 🏆— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 14, 2026
