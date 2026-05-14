Команда из города с населением 1500 человек оформила золотой дубль в Швеции

Мьельбю стал обладателем Кубка Швеции 2026.

14 мая команда из города Хеллевик в финале турнира переиграла Хаммарбю со счетом 2:1. Встреча состоялась на Strawberry Arena в Стокгольме.

В плей-офф Кубка Швеции Мьельбю также разгромил Мальме (4:0) и ГАИС (3:0). А на групповом этапе выиграл квартет под номером 1, набрав 9 очков из 9 возможных (обошел Кальмар, Эргрюте и Вернаму).

Мьелью оформил золотой дубль в Швеции. В 2025 году команда завоевала трофей национального чемпионата.

Эти два титула – первые для Мельбю в истории клуба, который был основан в 1939 году.

Хеллевик – маленький городок на Юге Швеции с населением менее 1500 человек.

Летом Мьельбо впервые сыграет в еврокубках – команда стартует со второго раунда квалификации Лиги чемпионов и для того, чтобы гарантировать себе евроосень, достаточно будет пройти одного соперника.

Читайте также: Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции

Кубок Швеции 2026. Финал, 14 мая

Мьельбю – Хаммарбю – 2:1

Голы: Страуд, 19, Бергсторм, 45 – Абрахам, 22

Удаление: Густафсон, 90+10 (Мьельбю)

Фото с награждения

Инфографика