Игрок Оболони объяснил поражение от Шахтера

Полузащитник «Оболони» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его команде бросить вызов «Шахтеру» в поединке 28 тура УПЛ, в котором «горняки» взяли верх – 3:1.

«Если дончане уже справились с задачами на сезон, вернув себе чемпионский титул, то мы еще не гарантировали себе сохранение «прописки» в элитном дивизионе.

Казалось, именно «Оболонь» должна была быть более мотивированной, доказать, что порядок довольно часто бьет класс и обогатиться такими нужными очками. Однако уже два первых удара «горняков» достигли цели и если откровенно, даже не знаю, как объяснить этот провал.

Лишь во втором тайме, сделав некоторые коррективы, мы начали качественнее действовать в отборе в среднем блоке и значительно усложнили «горнякам» контроль мяча. При счете 1:2 даже после розыгрыша стандартного положения были близки к тому, чтобы выровнять положение, однако на высоте оказался вратарь соперника. Все-таки, последнее слово, было за «Шахтером».

Что дальше? Для нас турнирная ситуация сложная, но не критична. Надо постараться в следующем поединке хотя бы не проиграть «Колосу» и надеяться, что наш ближайший преследователь – «Кудровка» уступит ЛНЗ».

Сейчас у подопечных Александра Антоненко 28 очков и они на 12 месте в чемпионате.