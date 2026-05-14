Игрок Оболони объяснил поражение от Шахтера
По мнению Романа Волохатого, «пивоваров» выбили из колеи два быстро пропущенных мяча
Полузащитник «Оболони» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его команде бросить вызов «Шахтеру» в поединке 28 тура УПЛ, в котором «горняки» взяли верх – 3:1.
«Если дончане уже справились с задачами на сезон, вернув себе чемпионский титул, то мы еще не гарантировали себе сохранение «прописки» в элитном дивизионе.
Казалось, именно «Оболонь» должна была быть более мотивированной, доказать, что порядок довольно часто бьет класс и обогатиться такими нужными очками. Однако уже два первых удара «горняков» достигли цели и если откровенно, даже не знаю, как объяснить этот провал.
Лишь во втором тайме, сделав некоторые коррективы, мы начали качественнее действовать в отборе в среднем блоке и значительно усложнили «горнякам» контроль мяча. При счете 1:2 даже после розыгрыша стандартного положения были близки к тому, чтобы выровнять положение, однако на высоте оказался вратарь соперника. Все-таки, последнее слово, было за «Шахтером».
Что дальше? Для нас турнирная ситуация сложная, но не критична. Надо постараться в следующем поединке хотя бы не проиграть «Колосу» и надеяться, что наш ближайший преследователь – «Кудровка» уступит ЛНЗ».
Сейчас у подопечных Александра Антоненко 28 очков и они на 12 месте в чемпионате.
