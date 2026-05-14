Битва за выживание. Жирона назвала состав: что с Цыганковым?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 мая 2026, 20:05 | Обновлено 14 мая 2026, 21:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский футболист Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе «Жироны» на матч 36-го тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

Поединок состоится 14 мая на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В очередной раз пропустит встречу нападающий «Жироны» Владислав Ванат, который с апреля находится в лазарете.

«Жирона» имеет все шансы покинуть Ла Лигу. Каталонский клуб идет 19-м и вынужден побеждать, чтобы выбраться из зоны вылета (39 очков).

«Реал Сосьедад» таких проблем не имеет – команда занимает восьмое место и имеет 44 балла.

Стартовые составы команд на матч «Жирона» – «Реал Сосьедад»

Андрей Витренко
Реал Сосьедад непростой соперник, но именно с такими жиронцам как раз легче играть. Отбирали очки у Реала, барсы, участника еврокубков Райо... Верим🙏🙏
Вперёд, Жирона! Вперёд, Цыганков!💪🇺🇦 Все сегодня держим кулачки за команду украинцев✊🫡
