Битва за выживание. Жирона назвала состав: что с Цыганковым?
Каталонцы проведут домашний поединок против «Реала Сосьедад»
Украинский футболист Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе «Жироны» на матч 36-го тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
Поединок состоится 14 мая на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
В очередной раз пропустит встречу нападающий «Жироны» Владислав Ванат, который с апреля находится в лазарете.
«Жирона» имеет все шансы покинуть Ла Лигу. Каталонский клуб идет 19-м и вынужден побеждать, чтобы выбраться из зоны вылета (39 очков).
«Реал Сосьедад» таких проблем не имеет – команда занимает восьмое место и имеет 44 балла.
Стартовые составы команд на матч «Жирона» – «Реал Сосьедад»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
