Битва за выживание. Жирона назвала состав: что с Цыганковым?

Украинский футболист Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе «Жироны» на матч 36-го тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

Поединок состоится 14 мая на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В очередной раз пропустит встречу нападающий «Жироны» Владислав Ванат, который с апреля находится в лазарете.

«Жирона» имеет все шансы покинуть Ла Лигу. Каталонский клуб идет 19-м и вынужден побеждать, чтобы выбраться из зоны вылета (39 очков).

«Реал Сосьедад» таких проблем не имеет – команда занимает восьмое место и имеет 44 балла.

Стартовые составы команд на матч «Жирона» – «Реал Сосьедад»