Интер третий раз в истории оформил золотой дубль. У кого больше?

Интер третий раз в своей истории в одном сезоне выиграл Серию А и Кубок Италии.

В финальном матче национального кубка нерадзури победили Лацио со счётом 2:0.

Кроме сезона 2025/26, Интер оформлял золотой дубль в сезонах 2005/06 и 2009/10.

В итальянской истории только у Ювентуса больше – 6.

Упомянем все команды, которые выигрывали в одном сезоне как Серию А, так и Кубок Италии.

Команды, выигравшие Серию А и Кубок Италии в одном сезоне