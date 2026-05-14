Италия14 мая 2026, 19:12 | Обновлено 14 мая 2026, 19:14
Интер третий раз в истории оформил золотой дубль. У кого больше?
Вспомним все команды, победившие в одном сезоне как в Серии А, так и в Кубке Италии
Интер третий раз в своей истории в одном сезоне выиграл Серию А и Кубок Италии.
В финальном матче национального кубка нерадзури победили Лацио со счётом 2:0.
Кроме сезона 2025/26, Интер оформлял золотой дубль в сезонах 2005/06 и 2009/10.
В итальянской истории только у Ювентуса больше – 6.
Упомянем все команды, которые выигрывали в одном сезоне как Серию А, так и Кубок Италии.
Команды, выигравшие Серию А и Кубок Италии в одном сезоне
- 6 – Ювентус (1959/60, 1994/95, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
- 3 – Интер (2005/06, 2009/10, 2025/26)
- 1 – Лацио (1999/00)
- 1 – Наполи (1986/87)
- 1 – Торино (1942/43)
