Вингер сборной Украины решил уйти из известного клуба

Состав украинских игроков в «Трабзонспоре» может претерпеть изменения уже этим летом.

По информации турецких СМИ, вингер Александр Зубков рассматривает вариант ухода из клуба и настроен на смену команды во время трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Бенфики».

Также стало известно о ситуации с защитником Арсением Батаговым: футболист перенес операцию и будет вне игры примерно четыре месяца. В клубе не исключают, что он может вернуться раньше запланированного срока, в зависимости от хода восстановления.