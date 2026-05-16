Вингер сборной Украины решил уйти из известного клуба
Зубков может сменить команду летом
Состав украинских игроков в «Трабзонспоре» может претерпеть изменения уже этим летом.
По информации турецких СМИ, вингер Александр Зубков рассматривает вариант ухода из клуба и настроен на смену команды во время трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Бенфики».
Также стало известно о ситуации с защитником Арсением Батаговым: футболист перенес операцию и будет вне игры примерно четыре месяца. В клубе не исключают, что он может вернуться раньше запланированного срока, в зависимости от хода восстановления.
