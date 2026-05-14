  4. Экс-форвард Ливерпуля получил условный срок
14 мая 2026, 18:23 | Обновлено 14 мая 2026, 18:52
Экс-форвард Ливерпуля получил условный срок

Экс-форвард «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф получил условный тюремный срок после иска со стороны бывшей

878
Getty Images/Global Images Ukraine. Эль-Хаджи Диуф

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф получил условный тюремный срок на один год после судебного спора о невыплаченных алиментах на ребенка. 45-летний футболист был признан виновным в невыполнении финансовых обязательств перед своей бывшей женой Валери Бишоп, начиная с марта 2024 года.

После развода с Бишоп в 2023 году Диуф был юридически обязан ежемесячно выплачивать алименты на их дочь Кейлу, которой сейчас 17 лет. Ранее суд обязал бывшего нападающего Премьер-лиги выплачивать 670 фунтов стерлингов в месяц, а также покрывать медицинские расходы и плату за обучение в школе.

Дважды «Лучший африканский футболист года» стал одним из самых неудачных приобретений в истории «Ливерпуля». За время своего пребывания в Мерсисайде он показал разочаровывающий результат, забив всего три гола в 55 матчах Премьер-лиги.

Руслан Полищук Источник: Goal.com
