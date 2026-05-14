Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо
Александр Ищенко покинет клуб
Директор академии киевского «Динамо», известный украинский тренер Александр Ищенко сообщил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.
– Александр Алексеевич, сегодня в СМИ появилась информация, что после завершения этого сезона вы покинете пост директора академии «Динамо». Соответствует ли она действительности?
– Ну, предлагаю все же дождаться официального решения, хотя я знаю, что оно принято. Возглавить должен молодой специалист.
Решение считаю обоснованным, ведь рано или поздно нужно делать перезагрузку любого коллектива и команды. Наверное, нужно изменить вектор. Свежие мысли, свежие взгляды, образно говоря, новые тенденции. Поэтому я нормально к этому отношусь.
Горжусь тем, что столько лет отработал в этом клубе. Считаю, что футбольная школа внесла свой неплохой вклад, что сегодня у нас много воспитанников, которые играют в основной команде и за рубежом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Той був в шоці від побаченого,
Там ситуація не краща чим в першої команди