  4. Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо
14 мая 2026, 19:10 | Обновлено 14 мая 2026, 20:15
Решение принято. Известный тренер сообщил, что уходит из киевского Динамо

Александр Ищенко покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ищенко

Директор академии киевского «Динамо», известный украинский тренер Александр Ищенко сообщил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.

– Александр Алексеевич, сегодня в СМИ появилась информация, что после завершения этого сезона вы покинете пост директора академии «Динамо». Соответствует ли она действительности?

– Ну, предлагаю все же дождаться официального решения, хотя я знаю, что оно принято. Возглавить должен молодой специалист.

Решение считаю обоснованным, ведь рано или поздно нужно делать перезагрузку любого коллектива и команды. Наверное, нужно изменить вектор. Свежие мысли, свежие взгляды, образно говоря, новые тенденции. Поэтому я нормально к этому отношусь.

Горжусь тем, что столько лет отработал в этом клубе. Считаю, что футбольная школа внесла свой неплохой вклад, что сегодня у нас много воспитанников, которые играют в основной команде и за рубежом.

Динамо Киев Александр Ищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Добре що я сказав суркісу глянути результати юнацьких команд динамо
Той був в шоці від побаченого, 
Там ситуація не краща чим в першої команди
