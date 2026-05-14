Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Все мысли направлены на следующий матч»
Украина. Первая лига
14 мая 2026, 14:41 | Обновлено 14 мая 2026, 15:04
191
0

Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Все мысли направлены на следующий матч»

Вингер «Буковины» рассказал о подготовке к поединку с ФК ЮКСА

14 мая 2026, 14:41 | Обновлено 14 мая 2026, 15:04
191
0
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Все мысли направлены на следующий матч»
ФК Буковина. Виталий Дахновский

В поединке 27-го тура Первой лиги «Буковина» со счетом 6:0 разгромила «Ворсклу». В этом матче Виталий Дахновский забил три мяча. Вингер «Буковины» поделился эмоциями от хет-трика и рассказал о настрое на заключительные матчи сезона.

– Виталий, давненько команда не тренировалась на стадионе «Буковина». Какие впечатления и эмоции?

– Эмоции только положительные! Всегда приятно тренироваться на поле такого хорошего качества.

– После предыдущего тура тебя признали героем игрового уикенда, ведь ты отличился хет-триком в ворота «Ворсклы». Это твой первый хет-трик в карьере или уже были подобные достижения раньше?

– Конечно, это очень приятно. Не каждый день оформляешь хет-трик, даже на тренировке (улыбается). На самом деле, это уже второй хет-трик в моей карьере. О первом мне сегодня как раз напомнили, потому что я уже успел о нем забыть. Это было еще во время моих выступлений в Польше. Но ничего особенного – просто приятные эмоции. От этого точно не «летаю где-нибудь в облаках». Теперь все мысли направлены на следующий матч, который состоится уже в ближайшую пятницу.

– В чем, по твоему мнению, секрет такой результативной игры против «Ворсклы»?

– В первую очередь – это команда. У нас действительно очень хорошая команда, и именно за счет командных действий, за счет того как мы разобрали соперника, нам удалось показать одну из наших лучших игр в сезоне.

– Хватит ли у игроков мотивации на завершение сезона, учитывая, что выход в УПЛ и чемпионство уже официально оформлены?

– У нас не может не быть мотивации. Мы профессионалы и должны выходить на каждую игру с мыслью о победе. Каждый футболист, получающий шанс выйти на поле, должен доказывать, что он заслуживает играть в стартовом составе. Мы играем для болельщиков и своих семей, поэтому не имеем права быть немотивированными.

– Ты сейчас единолично возглавляешь гонку бомбардиров Первой лиги. Добавляет ли это определенную интригу лично для тебя? Есть ли цель стать лучшим голеадором сезона?

– Я уже неоднократно говорил, что для меня не является приоритетом забивать голы или стать лучшим бомбардиром. Самое важное – чтобы «Буковина» побеждала. А кто именно отличится в воротах соперника – это уже второстепенный вопрос. Да, приятно быть лидером бомбардирской гонки, но это исключительно заслуга команды. Без партнеров у меня не было бы столь результативной игры.

– Сейчас «Буковина» готовится к выездному поединку против ФК ЮКСА. Какого футбола нам ждать в пятничной игре?

– Думаю, будет интересная и веселая игра, потому что в составе футбольного клуба ЮКСА есть несколько очень хороших исполнителей. Так что, думаю, болельщикам матч должен понравиться. Ожидаю, что будет много моментов, хороших атак. Мы всегда играем для наших болельщиков и хотим дарить им яркий футбол.

– Изменился ли тренировочный процесс после того, как команда уже выполнила все главные задачи сезона?

– Не сказал бы, что что-то кардинально изменилось. У нас впереди еще три матча, и мы как профессионалы должны готовиться к каждой игре с максимальным настроем и желанием побеждать. Мы хотим завершить этот чемпионат без единого поражения. Не всегда все зависит только от нас, но мы нацелены исключительно на максимальный результат.

По теме:
Коу Руха: «Это была тяжелая игра. Такие ошибки очень бьют по команде»
Битва за лучшую сетку. Кудровка с дублем Сторчоуса одолела Рух
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка Виталий Дахновский
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский тренер покинет свою должность в структуре Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 11:27 3
Известный украинский тренер покинет свою должность в структуре Динамо
Известный украинский тренер покинет свою должность в структуре Динамо

Директор академии Александр Ищенко уйдет с должности, которую занимал с 2011 года

Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Футбол | 14 мая 2026, 09:15 0
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб

Бруниньо больше не хочет играть за «Атлетико Паранаэнсе»

Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14.05.2026, 08:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футбол | 14.05.2026, 07:37
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Футбол | 14.05.2026, 13:14
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 11
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 3
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 21
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 96
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем