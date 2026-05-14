Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Все мысли направлены на следующий матч»

В поединке 27-го тура Первой лиги «Буковина» со счетом 6:0 разгромила «Ворсклу». В этом матче Виталий Дахновский забил три мяча. Вингер «Буковины» поделился эмоциями от хет-трика и рассказал о настрое на заключительные матчи сезона.

– Виталий, давненько команда не тренировалась на стадионе «Буковина». Какие впечатления и эмоции?

– Эмоции только положительные! Всегда приятно тренироваться на поле такого хорошего качества.

– После предыдущего тура тебя признали героем игрового уикенда, ведь ты отличился хет-триком в ворота «Ворсклы». Это твой первый хет-трик в карьере или уже были подобные достижения раньше?

– Конечно, это очень приятно. Не каждый день оформляешь хет-трик, даже на тренировке (улыбается). На самом деле, это уже второй хет-трик в моей карьере. О первом мне сегодня как раз напомнили, потому что я уже успел о нем забыть. Это было еще во время моих выступлений в Польше. Но ничего особенного – просто приятные эмоции. От этого точно не «летаю где-нибудь в облаках». Теперь все мысли направлены на следующий матч, который состоится уже в ближайшую пятницу.

– В чем, по твоему мнению, секрет такой результативной игры против «Ворсклы»?

– В первую очередь – это команда. У нас действительно очень хорошая команда, и именно за счет командных действий, за счет того как мы разобрали соперника, нам удалось показать одну из наших лучших игр в сезоне.

– Хватит ли у игроков мотивации на завершение сезона, учитывая, что выход в УПЛ и чемпионство уже официально оформлены?

– У нас не может не быть мотивации. Мы профессионалы и должны выходить на каждую игру с мыслью о победе. Каждый футболист, получающий шанс выйти на поле, должен доказывать, что он заслуживает играть в стартовом составе. Мы играем для болельщиков и своих семей, поэтому не имеем права быть немотивированными.

– Ты сейчас единолично возглавляешь гонку бомбардиров Первой лиги. Добавляет ли это определенную интригу лично для тебя? Есть ли цель стать лучшим голеадором сезона?

– Я уже неоднократно говорил, что для меня не является приоритетом забивать голы или стать лучшим бомбардиром. Самое важное – чтобы «Буковина» побеждала. А кто именно отличится в воротах соперника – это уже второстепенный вопрос. Да, приятно быть лидером бомбардирской гонки, но это исключительно заслуга команды. Без партнеров у меня не было бы столь результативной игры.

– Сейчас «Буковина» готовится к выездному поединку против ФК ЮКСА. Какого футбола нам ждать в пятничной игре?

– Думаю, будет интересная и веселая игра, потому что в составе футбольного клуба ЮКСА есть несколько очень хороших исполнителей. Так что, думаю, болельщикам матч должен понравиться. Ожидаю, что будет много моментов, хороших атак. Мы всегда играем для наших болельщиков и хотим дарить им яркий футбол.

– Изменился ли тренировочный процесс после того, как команда уже выполнила все главные задачи сезона?

– Не сказал бы, что что-то кардинально изменилось. У нас впереди еще три матча, и мы как профессионалы должны готовиться к каждой игре с максимальным настроем и желанием побеждать. Мы хотим завершить этот чемпионат без единого поражения. Не всегда все зависит только от нас, но мы нацелены исключительно на максимальный результат.