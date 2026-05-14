ФИФА усилила контроль за рынком ставок перед ЧМ-2026

ФИФА усилила подготовку к обеспечению честности и безопасности Чемпионата мира 2026 года на специальном совещании в Майами.

Во встрече приняли участие представители футбольных конфедераций, правоохранительных органов, международных организаций и компаний по мониторингу ставок.

Участники обсудили меры по борьбе с манипуляциями матчами, подозрительными ставками и возможными угрозами безопасности во время турнира. ФИФА представила обновленный план мониторинга с инструментами отслеживания в реальном времени, системой оповещений и механизмами быстрого реагирования.

По словам директора ФИФА по правовым вопросам Эмилио Гарсия Сильверо, ключевой задачей рабочей группы остается защита турнира через координацию, контроль и совместные действия.