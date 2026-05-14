  4. 14-й титул ПСЖ. Топ-10 самых успешных команд Лиги 1
14 мая 2026, 13:07
14-й титул ПСЖ. Топ-10 самых успешных команд Лиги 1

Также вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством выигранных чемпионств Франции

ПСЖ в 14-й раз стал чемпионом Франции, победив в 33-м туре сезона 2025/26 на выезде Ланс.

Парижане по количеству выигранных титулов победителей Лиги 1 являются рекордсменами (14), опережая ближайших преследователей уже на 4 чемпионства (Сент-Этьен, 10).

Команды с наибольшим количеством титулов победителей Лиги 1

  • 14 – ПСЖ (2025/26)
  • 10 – Сент-Этьен (1980/81)
  • 9 – Марсель (2009/10)
  • 8 – Монако (2016/17)
  • 8 – Нант (2000/01)
  • 7 – Лион (2007/08)
  • 6 – Бордо (2008/09)
  • 6 – Реймс (1961/62)
  • 4 – Лилль (2020/21)
  • 4 – Ницца (1958/59)

В скобках – сезон последнего чемпионства

Также можно отметить то, что игрок в ПСЖ Маркиньос в 11-й раз выиграл Лигу 1, что является абсолютным рекордом чемпионата.

Игроки с самым большим количеством титулов победителей Лиги 1

  • 11 – Маркиньос (2025/26), ПСЖ
  • 9 – Марко Верратти (2022/23), ПСЖ
  • 8 – Преснель Кимпембе (2024/25), ПСЖ
  • 7 – Килиан Мбаппе (2023/24), Монако, ПСЖ
  • 7 – Тияго Силва (2019/20), ПСЖ
  • 7 – Грегори Купе (2007/08), Лион
  • 7 – Жуниньо (2007/08), Лион
  • 7 – Сидней Гову (2007/08), Лион
  • 7 – Жан-Мишель Ларк (1975/76), Сент-Этьен
  • 7 – Эрве Ревелли (1975/76), Сент-Этьен

В скобках – сезон последнего чемпионства

