14-й титул ПСЖ. Топ-10 самых успешных команд Лиги 1

ПСЖ в 14-й раз стал чемпионом Франции, победив в 33-м туре сезона 2025/26 на выезде Ланс.

Парижане по количеству выигранных титулов победителей Лиги 1 являются рекордсменами (14), опережая ближайших преследователей уже на 4 чемпионства (Сент-Этьен, 10).

Команды с наибольшим количеством титулов победителей Лиги 1

14 – ПСЖ (2025/26)

10 – Сент-Этьен (1980/81)

9 – Марсель (2009/10)

8 – Монако (2016/17)

8 – Нант (2000/01)

7 – Лион (2007/08)

6 – Бордо (2008/09)

6 – Реймс (1961/62)

4 – Лилль (2020/21)

4 – Ницца (1958/59)

В скобках – сезон последнего чемпионства

Также можно отметить то, что игрок в ПСЖ Маркиньос в 11-й раз выиграл Лигу 1, что является абсолютным рекордом чемпионата.

Игроки с самым большим количеством титулов победителей Лиги 1

11 – Маркиньос (2025/26), ПСЖ

9 – Марко Верратти (2022/23), ПСЖ

8 – Преснель Кимпембе (2024/25), ПСЖ

7 – Килиан Мбаппе (2023/24), Монако, ПСЖ

7 – Тияго Силва (2019/20), ПСЖ

7 – Грегори Купе (2007/08), Лион

7 – Жуниньо (2007/08), Лион

7 – Сидней Гову (2007/08), Лион

7 – Жан-Мишель Ларк (1975/76), Сент-Этьен

7 – Эрве Ревелли (1975/76), Сент-Этьен

В скобках – сезон последнего чемпионства