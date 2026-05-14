Ближайший тур станет решающим для игрока Динамо в Карпатах

Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 12:29 | Обновлено 14 мая 2026, 12:55
Тренерский штаб «Карпат» должен определиться с судьбой Валентина Рубчинского

ФК Карпаты. Валентин Рубчинский

Как стало известно Sport.ua, травмированный Марко Сапуга вернется в строй только перед поединком заключительного 30 тура УПЛ – с «Зарей», который состоится 23 мая. А ближайший календарный поединок с «Вересом» он будет вынужден пропустить.

Отсутствие Сапуги позволит тренерскому штабу определиться, целесообразно ли оставлять в «Карпатах» арендованного у «Динамо» Валентина Рубчинского, который также действует в опорной зоне полузащиты.

По имеющейся информации не сыграет с «Вересом» из-за мышечной контузии и бомбардир «зелено-белых» Бабукарр Фаал, пропустивший и предыдущий матч с «Металлистом 1925».

Также не помогут львовянам из-за повреждений еще два легионера – бразильцы Стенио и Пауло Витор. А вот их соотечественники – Бруниньо и Педросо – еще могут успеть восстановиться.

Точно сыграет с «Вересом» стопер Виталий Холод, отбывший дисквалификацию.

В активе «зелено-белых» 38 очков и они занимают 9 место в чемпионате, а «Верес» будут принимать 17 мая.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Валентин Рубчинский Динамо Киев Карпаты Львов Марко Сапуга Карпаты - Верес Бабукарр Фаал инсайд Виталий Холод
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
якщо не заграв в Карпатах то літом підсилить динамо
