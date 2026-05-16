ТУРАН: «Наши игроки поужинали, приняли душ, а нам такое сообщили...»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч 28-го тура УПЛ с «Оболонью» (3:1):

– В этом сезоне, кажется, вам впервые приходится выводить команду на поле четыре раза из-за воздушной тревоги. Каким для вас как тренера является этот опыт, насколько это сложно?

– Конечно, чрезвычайно печальные обстоятельства для проведения футбольного матча, и, уверен, это условия, близкие к невозможным. На самом деле, в какой-то момент нас проинформировали, что игру перенесут на завтра: кто-то из наших игроков уже успел поужинать, кто-то – сходить в душ, поэтому конкретно в этом противостоянии мы делали все, чтобы не быть атакованными войной. И в подобных жизненных ситуациях, я убежден, победа, ничья или поражение уже не имеют такого значения. В жизни есть вещи, более важные, чем футбол. У нас очень разнообразный, интернациональный состав: бразильцы, украинцы, представители других наций, и о всех мы должны были позаботиться.

Многим из наших молодых игроков приходится впервые в жизни сталкиваться с чем-то подобным, поэтому сопутствующие обстоятельства просто ужасны. И я должен еще раз подчеркнуть, что результат в таких условиях не имеет значения, главное — сохранить человеческие жизни. Очень рад, что нам все-таки удалось победить в матче, вместе с тем очень грустно, что наши дети, в целом люди в Украине, вынуждены переживать это. Подобные эпизоды могут повлиять на любой, самый неожиданный момент жизни. Поэтому это очень тяжело, и, к сожалению, нет какой-то положительной стороны обсуждения в этом вопросе. Искренне надеюсь, что эти ужасы войны закончатся как можно скорее, – сказал Туран.