Металлург Зп

  4. Металлург – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
14 мая 2026, 11:02 | Обновлено 14 мая 2026, 11:07
Матч начнется 15 мая в 11:30 по Киеву

В пятницу, 15 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 11:30.

Для запорожской команды текущий сезон складывается катастрофически. После 27 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива только 18 очков, из-за чего он находится на последнем, 16-м месте общего зачета. Расстояние от зоны переходных матчей за 3 тура до завершения соревнований составляет уже 9 баллов, поэтому вылет «Металлурга», кажется, уже почти решенным делом.

В Кубке Украины коллектив переиграл «Фазенду» и квалифицировался в 1/16 финала, где потерпел поражение от «Феникса-Мариуполя».

Куда лучше проходит сезон для новичка чемпионата. За 26 туров Первой лиги Украины «Чернигову» удалось набрать 30 очков, благодаря которым он сейчас находится на 12-й строчке общего зачета. Коллектив уже обеспечил себе как минимум место в переходных играх на вылет, от которых его отделяет только лучшие дополнительные показатели, чем у «Металлиста».

Однако главное достижение клуба состоялось в Кубке Украины - «тигры» уже обыграли «Атлет Киев», «Кривбасс» (в том матче криворожцы получили техническое поражение), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925», благодаря чему и квалифицировались в финал турнира. Там клуб ждет противостояние с киевским «Динамо».

Личные встречи

Начиная с 2025 года, коллективы играли между собой трижды. 2 раза побеждал «Чернигов», а еще 1 игра завершилась вничью.


Интересные факты

  • «Металлург» пропустил 53 гола в текущем сезоне Первой лиги — самый плохой результат среди всех команд.
  • В последних 6-х матчах «Чернигов» проиграл всего 1 раз.
  • В 4/6 последних матчах «Металлурга» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

