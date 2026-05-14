Металлург Зп

В пятницу, 15 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 11:30.



Металлург



Для запорожской команды текущий сезон складывается катастрофически. После 27 туров Первой лиги Украины на балансе коллектива только 18 очков, из-за чего он находится на последнем, 16-м месте общего зачета. Расстояние от зоны переходных матчей за 3 тура до завершения соревнований составляет уже 9 баллов, поэтому вылет «Металлурга», кажется, уже почти решенным делом.



В Кубке Украины коллектив переиграл «Фазенду» и квалифицировался в 1/16 финала, где потерпел поражение от «Феникса-Мариуполя».



Чернигов



Куда лучше проходит сезон для новичка чемпионата. За 26 туров Первой лиги Украины «Чернигову» удалось набрать 30 очков, благодаря которым он сейчас находится на 12-й строчке общего зачета. Коллектив уже обеспечил себе как минимум место в переходных играх на вылет, от которых его отделяет только лучшие дополнительные показатели, чем у «Металлиста».



Однако главное достижение клуба состоялось в Кубке Украины - «тигры» уже обыграли «Атлет Киев», «Кривбасс» (в том матче криворожцы получили техническое поражение), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925», благодаря чему и квалифицировались в финал турнира. Там клуб ждет противостояние с киевским «Динамо».



Личные встречи

Начиная с 2025 года, коллективы играли между собой трижды. 2 раза побеждал «Чернигов», а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

«Металлург» пропустил 53 гола в текущем сезоне Первой лиги — самый плохой результат среди всех команд.

В последних 6-х матчах «Чернигов» проиграл всего 1 раз.

В 4/6 последних матчах «Металлурга» было забито больше 2.5 гола.

