Завершено расследование по поводу работы судей в скандальном матче 19-го тура УПЛ «Полесье» — «Динамо» (1:2).

Первый вице-президент УАФ Артем Стоянов раскрыл подробности изданию «Чемпион».

– Перейдем к скандалу с судейством матча «Полесье» – «Динамо». Чем завершилось расследование?

– Прежде всего, расследование показало, что не было никакого внешнего влияния на арбитров. Это принципиально, что мы всем доказали и показали. Да, присутствует человеческий фактор, были ошибки. Но влияния на судей не было. Это главное.

Мы провели расследование, результаты которого были доведены до сведения клубов. Мы не можем опубликовать полную версию публично, потому что там есть персональные данные людей, и это будет неэтично и некорректно. Но клубы имеют эти результаты, они их видят.

Поэтому вопрос о коррупции и влиянии в этих матчах не стоит. Там был исключительно человеческий фактор, ничего больше.

– Но почему именно не публикуются результаты полиграфа?

– Потому что они содержат персональные данные. Там задают не один вопрос типа «Брал деньги или нет?». Прежде чем полиграфолог перейдет к интересующему нас вопросу, он задает очень много других. И там есть вопросы из личной жизни, очень много личной информации, которую было бы неэтично публиковать. Полиграфическое исследование может длиться 3-4 часа.

– Да, я понимаю. Но я имел в виду именно ту часть, которая касается исключительно работы на матче.

– Мы сейчас об этом с вами говорим, можем считать, что публикуем результаты в этом интервью. Коррупции – нет, внешнего влияния – нет. Был присутствовал человеческий фактор.

– На самом деле, часто от фанатов получаю запросы на публикацию результатов полиграфа. Мол, скандал был, полиграф был, надо показать и результаты.

– Было много результатов. Были отстранения игроков из-за ставок, отстранили трех арбитров, делегата матча и наблюдателя, а также тренера клуба УПЛ (Андрея Запорожана – прим.). По нему недавно была апелляция, и апелляционный комитет подтвердил решение об отстранении. Также было немало санкций и отстранений в детско-юношеском футболе.

Арбитры сейчас чувствуют себя защищенными. Поэтому если к ним поступает предложение, то они сразу сообщают в УАФ. К тому же, если они не сообщили, то также несут за это ответственность. То есть они заинтересованы информировать об этом.

– А как наказали судей того матча?

– Это вопрос к Комитету судей и Екатерине Монзуль – как наказывать судей. Но, насколько мне известно, арбитр ВАР после матча «Полесье» – «Динамо» ни одного поединка еще не судил. Однако, повторюсь, это вопрос к Комитету арбитров. Что касается нас – если есть вопросы о недобросовестности, мы следим в первую очередь за этим.

– Хорошо, в случае недобросовестности, что грозит арбитру?

– Там доходит даже до пожизненного отстранения. Зависит от обстоятельств – было ли предложение, вымогательство или что-то другое. Там масса различных факторов, которые анализируются. Но это в любом случае будет дисквалификация на определенный срок или пожизненно.

У нас есть внутреннее убеждение, что коррупцию можно искоренить исключительно жесткими наказаниями, а это пожизненное отстранение. Но даже отстранение на 5 лет считайте пожизненным. После такого нельзя вернуться.

– Насколько я знаю, полиграф может ошибаться. Как дополнительно проверяются данные?

– Я лично несколько раз проходил полиграф и с уверенностью могу сказать, что, на мой взгляд, обмануть полиграф невозможно. Я не встречал таких людей. Возможно, бывают единичные случаи, когда человек может это сделать.

Мы сейчас сотрудничаем с Украинской ассоциацией полиграфологов. Это общественный союз, который объединяет в себе почти всех полиграфологов Украины. Когда полиграфолог приходит к нам, он заранее не знает, кого будет опрашивать. И мы тоже не знаем, кого нам пришлют.

Этот элемент случайности исключает возможность заранее оказать влияние или договориться с полиграфологом.

Полиграф можно попытаться обмануть, но полиграфолог это видит. Там происходят определенные вдохи/выдохи. И если полиграфолог это замечает, то прекращает тестирование. У нас также такие случаи уже были. В этом и заключается профессионализм полиграфолога – понять, что человек ведет себя неестественно. Поэтому он делает замечание или прекращает работу.

– Тем не менее, кроме полиграфа, проводятся ли какие-то дополнительные допросы?

– Мы сотрудничаем с правоохранительными органами. Коррупция — это уголовно наказуемое преступление. И полиция, и прокуратура, при наличии фактов, также расследуют эти преступления. Это не проступок, а именно преступление.

– После того скандального матча «Полесье» обратилось в УАФ с требованием отстранить Шурмана…

– Как я уже говорил, он с тех пор не судил. Но Балакина вызывают на матчи УЕФА, и он судит. Это показывает, что уровень арбитража в Украине достойный, если наших арбитров вызывают на международные матчи.

– Кстати, о Балакине, он тоже судил ту игру, и после этого пропустил несколько туров. Влияет ли это на его работу в Европе?

– Это дело УЕФА и ФИФА. У них свои критерии и оценки, по которым они вызывают арбитров. Если наши судьи там работают, то они надлежащего уровня, по крайней мере, по мнению УЕФА и ФИФА, – сказал Стоянов.