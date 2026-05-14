Довбик пропустил 25 матчей Серии А из-за травм

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, как уже сообщалось ранее, восстановился после травмы и присоединился к общей группе игроков римлян на тренировках.

За два сезона в составе Ромы украинец суммарно пропустил 25 матчей чемпионата Италии из-за разных травм, по данным Transfermarkt.

Среди всех украинцев, игравших в Серии А, только у Руслана Малиновского (39) и Виктора Коваленко (27) набралось больше пропущенных туров из-за травм.

Украинские футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей в Серии А из-за травм (по данным Transfermarkt, игроки, сыгравшие по крайней мере один матч в чемпионате)