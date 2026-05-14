  4. Довбик пропустил 25 матчей Серии А из-за травм
Италия
14 мая 2026, 10:43 | Обновлено 14 мая 2026, 11:37
Довбик пропустил 25 матчей Серии А из-за травм

Вспомним украинских футболистов с самым большим количеством пропущенных матчей чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, как уже сообщалось ранее, восстановился после травмы и присоединился к общей группе игроков римлян на тренировках.

За два сезона в составе Ромы украинец суммарно пропустил 25 матчей чемпионата Италии из-за разных травм, по данным Transfermarkt.

Среди всех украинцев, игравших в Серии А, только у Руслана Малиновского (39) и Виктора Коваленко (27) набралось больше пропущенных туров из-за травм.

Украинские футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей в Серии А из-за травм (по данным Transfermarkt, игроки, сыгравшие по крайней мере один матч в чемпионате)

  • 39 – Руслан Малиновский (Аталанта, Дженоа)
  • 27 – Виктор Коваленко (Аталанта, Специя, Эмполи)
  • 25 – Артем Довбик (Рома)
  • 22 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 5 – Василий Прийма (Торино)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 2 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 2 – Владислав Супряга (Сампдория)
Сергей Турчак
