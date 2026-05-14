Довбик пропустил 25 матчей Серии А из-за травм
Вспомним украинских футболистов с самым большим количеством пропущенных матчей чемпионата Италии
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, как уже сообщалось ранее, восстановился после травмы и присоединился к общей группе игроков римлян на тренировках.
За два сезона в составе Ромы украинец суммарно пропустил 25 матчей чемпионата Италии из-за разных травм, по данным Transfermarkt.
Среди всех украинцев, игравших в Серии А, только у Руслана Малиновского (39) и Виктора Коваленко (27) набралось больше пропущенных туров из-за травм.
Украинские футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей в Серии А из-за травм (по данным Transfermarkt, игроки, сыгравшие по крайней мере один матч в чемпионате)
- 39 – Руслан Малиновский (Аталанта, Дженоа)
- 27 – Виктор Коваленко (Аталанта, Специя, Эмполи)
- 25 – Артем Довбик (Рома)
- 22 – Андрей Шевченко (Милан)
- 5 – Василий Прийма (Торино)
- 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
- 2 – Евгений Шахов (Лечче)
- 2 – Владислав Супряга (Сампдория)
