ВИДЕО. Довбик присоединился к общей группе игроков Ромы на тренировке

Украинский нападающий Артем Довбик присоединился к общей группе футболистов «Ромы» на тренировках.

28-летний бомбардир вместе с хавбеком Лоренцо Пеллегрини начал тренироваться с остальным игроками римского клуба перед дерби с «Лацио». Матч состоится 17 мая в 19:00 по Киеву.

Артем Довбик не играл с 6 января – украинец получил травму в поединке с «Лечче». В текущем сезоне на его счету 17 матчей, в них он отличился тремя голами и двумя ассистами.

