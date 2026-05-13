  4. ВИДЕО. Довбик присоединился к общей группе игроков Ромы на тренировке
13 мая 2026, 14:34 | Обновлено 13 мая 2026, 15:09
ВИДЕО. Довбик присоединился к общей группе игроков Ромы на тренировке

Уже скоро состоится римское дерби

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик присоединился к общей группе футболистов «Ромы» на тренировках.

28-летний бомбардир вместе с хавбеком Лоренцо Пеллегрини начал тренироваться с остальным игроками римского клуба перед дерби с «Лацио». Матч состоится 17 мая в 19:00 по Киеву.

Артем Довбик не играл с 6 января – украинец получил травму в поединке с «Лечче». В текущем сезоне на его счету 17 матчей, в них он отличился тремя голами и двумя ассистами.

Даниил Кирияка Источник: ФК Рома
