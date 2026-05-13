ВИДЕО. Довбик присоединился к общей группе игроков Ромы на тренировке
Уже скоро состоится римское дерби
Украинский нападающий Артем Довбик присоединился к общей группе футболистов «Ромы» на тренировках.
28-летний бомбардир вместе с хавбеком Лоренцо Пеллегрини начал тренироваться с остальным игроками римского клуба перед дерби с «Лацио». Матч состоится 17 мая в 19:00 по Киеву.
Артем Довбик не играл с 6 января – украинец получил травму в поединке с «Лечче». В текущем сезоне на его счету 17 матчей, в них он отличился тремя голами и двумя ассистами.
Artem 👋#ASRoma pic.twitter.com/Rtoqw0G1En— AS Roma (@OfficialASRoma) May 13, 2026
