Андрей ВОРОНИН: «У меня был разговор с Мальдерой. Я не исключаю, что...»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал о следующем тренере сборной Украины – Андреа Мальдере.

– Мальдера, скорее всего, возглавит сборную Украины. Как оцениваете это назначение?

– Неоднозначно. Несколько лет назад у меня был с ним короткий разговор. Культурный, воспитанный, приятный в общении. Безусловно, грамотный специалист. Но мы сейчас говорим о главном тренере национальной сборной, а это немного другое. Прежде всего, другой уровень принятия решений, а в нашей ситуации речь идет о создании новой команды.

Работа в клубах, где у него огромный опыт в качестве ассистента, отличается от работы в сборной. Следующий вопрос – коммуникация. Можно иметь переводчика, но донести до игрока через него и тем более мотивировать – не так просто. Я не исключаю, что с его талантом и опытом работы на серьезном уровне Мальдера созрел для роли главного тренера, но вопросы все равно остаются.