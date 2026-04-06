Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Воронин рассказал о Реброве
Знаменитый украинский футболист Андрей Воронин рассказал, что у него оборвались отношения с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.
– Сергей Ребров сейчас возглавляет сборную. Видели ли вы в нем тогда будущего тренера? Каким он был человеком вне поля?
– Мы очень хорошо дружили, отношения были самыми близкими. Будет ли он тренером, я тогда не задумывался. Он был человеком, на которого я мог положиться. Со временем наши отношения охладели. Мы с ним не кумы, возможно, поэтому.
Ранее Андрей Воронин вспомнил свой переезд в чемпионат Германии, где провел большую часть своей карьеры.
