Александр КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее»
Опытный игрок «Динамо» похвалил Андрея Ярмоленко
В 28 туре Украинской Премьер-лиги киевское Динамо в тяжелом матче одолело ковалевский Колос (2:1), а одним из мячей отличился Андрей Ярмоленко.
Опытный игрок «бело-синих» Александр Караваев похвалил своего одноклубника, лаконично обратившись к Андрею:
– Андрей Ярмоленко сегодня отметился 122-м голом в чемпионате Украины, приблизившись к бомбардирскому рекорду…
– Хочется, чтобы Андрей как можно быстрее избил это достижение. Это станет важным событием для украинского футбола. Он не нападающий, а вингер, тоже пять лет игравший за границей, но все равно близкий к рекорду. Это подчеркивает его мастерство, – сказал Александр.
В активе Андрея Ярмоленко 122 гола в Украинской Премьер-лиге. До рекорда вингера «бело-синих» осталось забить 3 мяча, а впереди у киевского Динамо матчи против СК Полтава (29 тур) и Кудровки (30 тур).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Любовь к спорту точно будет плюсом
Авторитетный в прошлом наставник остался доволен победой команды Игоря Костюка