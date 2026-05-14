Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее»
14 мая 2026, 07:37
Александр КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее»

Опытный игрок «Динамо» похвалил Андрея Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

В 28 туре Украинской Премьер-лиги киевское Динамо в тяжелом матче одолело ковалевский Колос (2:1), а одним из мячей отличился Андрей Ярмоленко.

Опытный игрок «бело-синих» Александр Караваев похвалил своего одноклубника, лаконично обратившись к Андрею:

– Андрей Ярмоленко сегодня отметился 122-м голом в чемпионате Украины, приблизившись к бомбардирскому рекорду…

– Хочется, чтобы Андрей как можно быстрее избил это достижение. Это станет важным событием для украинского футбола. Он не нападающий, а вингер, тоже пять лет игравший за границей, но все равно близкий к рекорду. Это подчеркивает его мастерство, – сказал Александр.

В активе Андрея Ярмоленко 122 гола в Украинской Премьер-лиге. До рекорда вингера «бело-синих» осталось забить 3 мяча, а впереди у киевского Динамо матчи против СК Полтава (29 тур) и Кудровки (30 тур).

