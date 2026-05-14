Один матч – €25 миллионов. Барселона превратила Эль Класико в золотую жилу

«Барселона» продолжает активно монетизировать партнерство со Spotify и мировыми музыкальными звездами.

По информации фанатских медиа и соцсетей, коллаборация каталонского клуба с американской певицей Оливией Родриго принесла «Барселоне» более €25 миллионов только на продажах футболок и мерча.

Речь идет о специальном комплекте формы, посвященном Оливии Родриго, который каталонцы использовали во время Эль Класико. Именно в этом матче команда Ханси Флика официально оформила чемпионство Ла Лиги.

Сообщается, что стандартная лимитированная версия футболки стоила около $550, а ультраэксклюзивные подписанные варианты продавались по цене до $4700. Большинство комплектов были распроданы буквально за несколько минут после старта продаж.

Также отмечается, что Оливия Родриго стала самой молодой артисткой, появившейся на футболке «Барселоны» в рамках сотрудничества клуба со Spotify.

В соцсетях фанаты назвали этот кейс «гениальным бизнес-ходом Лапорты», а сам клуб продолжает активно объединять футбол и поп-культуру для расширения глобальной аудитории.