Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Четвертьфинал WTA 1000 в Риме. Видеообзор

13 мая украинка Элина Свитолина переиграла Елену Рыбакину в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Украинка одержала победу в трех сетах за 2 часа и 23 минуты. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу Элины.

В полуфинале тысячника в Риме Свитолина поборется против третьей ракети мира Иги Свентек.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала



Элина Свитолина (Украина) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 2:6, 6:4, 6:4

